zbog ruskih aviona
Nove napetosti na Arktiku: NATO podigao borbene zrakoplove
Britanija je presrela dva ruska zrakoplova nakon što je u Arktički krug uputila nosač zrakoplova kao potporu NATO-ovim misijama.
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Britansko Ministarstvo obrane priopćilo je u ponedjeljak da su se dva ruska pomorska ophodna zrakoplova tipa Bear F krajem prošlog tjedna u Norveškom moru više puta približila britanskoj udarnoj skupini nosača zrakoplova na, kako su naveli, "nesiguran i neprofesionalan način".
Prema priopćenju, ruski su zrakoplovi u neposrednoj blizini nosača zrakoplova HMS Prince of Wales izbacili velik broj sonobova – uređaja koji djeluju kao podvodni mikrofoni za otkrivanje i praćenje podmornica, piše Politico.
Ruske zrakoplove 2. srpnja presreli su i otpratili britanski borbeni zrakoplovi F-35 koji su poletjeli s nosača. HMS Prince of Wales, jedan od dva britanska nosača zrakoplova, prvi je europski nosač koji provodi NATO-ove operacije protuzračne obrane koristeći borbene zrakoplove F-35.
Ovaj potez dolazi u trenutku kada je Velika Britanija prvi put preuzela zapovjedništvo nad savezničkom postrojbom za brzo raspoređivanje, koju Ministarstvo obrane opisuje kao "vrh koplja" NATO-ovih snaga za brzo djelovanje, sposobnih za raspoređivanje bilo gdje u svijetu u roku od nekoliko dana.
Prošlog je tjedna objavljeno i da se superjahta ruskog predsjednika Vladimira Putina, vrijedna oko 100 milijuna funti, kreće uz norvešku obalu na povratku prema Rusiji.
Britanski ministar obrane Dan Jarvis u razgovoru za Politico nije želio otkriti prati li HMS Prince of Wales tu jahtu, no poručio je:
"Znamo gdje se nalazi."
Dodao je kako je kretanje jahte još jedan pokazatelj da je Putin pod sve većim pritiskom.
"Činjenica da se jahta premješta još je jedan borbeni pokazatelj – da se poslužim izrazom iz svoje prijašnje karijere – da je on (Putin) pod sve većim pritiskom", rekao je Jarvis.
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