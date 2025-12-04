"Besmislica Kremlja"
NATO odgovorio na Putinovu prijetnju ratom: Ne zavaravajte se, spremni smo na sve
Retorika između Rusije i Europe zaoštrila se nakon što razgovori između izaslanika Donalda Trumpa i Vladimira Putina nisu uspjeli dovesti do dogovora.
NATO i UK uzvratili su na prijetnju Vladimira Putina da je Rusija “spremna za rat” s Europom, piše Independent.
Glasnogovornik britanskog premijera Keira Starmera rekao je da su Putinovi komentari “besmislica Kremlja”, dok je glavni tajnik NATO-a Mark Rutte inzistirao da je savez “spreman učiniti sve što je potrebno kako bi zaštitio naših milijardu ljudi i osigurao naš teritorij”.
Pojačavanje retorike dolazi u trenutku kada nestaje nada za mirovni sporazum u Ukrajini koji bi posredovale SAD. U srijedu je otkazan planirani sastanak između ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog i američkog izaslanstva, nekoliko sati nakon što se činilo da je tim predsjednika Donalda Trumpa napustio Moskvu praznih ruku.
Rutte je inzistirao da je g. Trump “jedina osoba na cijelom svijetu koja može razbiti zastoj” oko rata u Ukrajini.
“NATO je obrambeni savez”, rekao je Rutte uoči summita čelnika NATO-a u Bruxellesu. “Ali nemojte se zavaravati, spremni smo i voljni učiniti sve što je potrebno da zaštitimo naših milijardu ljudi i osiguramo naš teritorij. Putin vjeruje da nas može nadživjeti, ali mi ne idemo nikamo.”
Napredak u mirovnim pregovorima čini se da je zastao nakon petosatnog sastanka u utorak između ruskih dužnosnika, uključujući Kirila Dmitrijeva, posebnog izaslanika predsjednika Trumpa Stevea Witkoffa i predsjednikova zeta Jareda Kushnera.
Kremlj je zanijekao da je potpuno odbacio dogovor, tvrdeći da je neslaganje dio “normalnog radnog procesa i potrage za kompromisom”. Steve Witkoff i Kushner trebali su letjeti u Bruxelles nakon Moskve kako bi razgovarali s ukrajinskim izaslanstvom, ali umjesto toga su se istog dana vratili u Washington.
Rutte je nagovijestio zastoj u svom obraćanju u srijedu, rekavši: “Postoji samo jedna osoba na cijelom svijetu koja može razbiti zastoj. To je američki predsjednik, Donald J. Trump.”
Ukrajinski ministar vanjskih poslova Andrej Sibiha rekao je da je Witkoff bio u kontaktu s ukrajinskim izaslanstvom nakon svojih razgovora u Moskvi.
“Postojao je kontakt između čelnika ukrajinske delegacije i g. Witkoffa”, rekao je Sybiha novinarima. “Predstavnici američke delegacije izvijestili su da su, po njihovom mišljenju, razgovori u Moskvi imali pozitivan ishod i pozvali su ukrajinsko izaslanstvo da nastavimo naše razgovore u Americi u bliskoj budućnosti.”
Još nije jasno što je taj “pozitivan ishod”, nakon optužbi da je Trumpov izvorni plan od 28 točaka za mir bio “ruski popis želja”.
U srijedu je britanska ministrica vanjskih poslova Yvette Cooper pozvala Putina da “prestane s blefiranjem i krvoprolićem te bude spreman sjesti za stol i podržati pravedan i trajan mir”, dok su europski čelnici optuživali Putina da glumi interes za pregovore.
Međutim, Trump je rekao da njegovi savjetnici vjeruju kako Vladimir Putin želi okončati rat u Ukrajini. Govoreći u Ovalnom uredu, rekao je: “Njihov dojam bio je vrlo snažan da bi on želio postići dogovor.”
Uvečer je Europska komisija predložila bez presedana korištenje zamrznute ruske imovine ili međunarodnog zaduživanja kako bi se prikupilo 90 milijardi eura za Ukrajinu za pokrivanje njezine posrnule vojske i osnovnih usluga.
Ipak, nedostatak napretka oko mirovnog plana čini se kao još jedan udarac ukrajinskom diplomatskom timu, te dolazi nakon što je glavni pregovarač i desna ruka predsjednika Zelenskog, Andrej Jermak, bio prisiljen podnijeti ostavku na mjesto šefa ureda zbog korupcijskog skandala vrijednog 100 milijuna dolara. Zamijenio ga je Rustem Umerov, bivši ministar obrane zemlje.
Nekoliko sati nakon što je Rusija navodno odbila dogovor, pokrenula je nove napade dronovima, preopterećujući ukrajinske protuzračne sustave neumornim petosatnim bombardiranjem, rasporedivši 430 dronova i gotovo 20 projektila.
Napadi su ciljali elektroenergetske mreže, željezničke kolosijeke i plinske elektrane, kao i stambene zgrade. Najmanje osam ljudi poginulo je u napadima, a struja je bila isključena u pola glavnog grada Kijeva tijekom većeg dijela dana.
Putinove izjave o ratu u Europi stigle su samo nekoliko sati prije nego što su u utorak započeli razgovori između američkog izaslanstva i ruskih dužnosnika.
“Ne planiramo ići u rat s Europom, ali ako Europa to želi i započne, mi smo spremni odmah”, rekao je ruski čelnik. “Oni su na strani rata.”
Optužio je Europu da postavlja zahtjeve za mogući mirovni sporazum za Ukrajinu, koje je, kako je rekao, Rusija smatrala “apsolutno neprihvatljivima”. Upozorio je da “neće ostati nikoga s kim bi se pregovaralo o miru” kada sve završi.
Europa je u srijedu nastavila signalizirati svoju potporu Ukrajini, istodobno odbijajući Putinove komentare dan ranije. Cooper je obećala osigurati dodatnih 10 milijuna funti Ukrajini za popravak njezine energetske infrastrukture nakon nedavnih ruskih napada.
“Dva predsjednika traže mir – predsjednik Trump i predsjednik Zelenski”, rekla je na sastanku ministara vanjskih poslova NATO-a. “Ali do sada, sve što smo vidjeli od predsjednika Putina jest pokušaj eskaliranja rata.”
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare