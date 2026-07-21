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andy burnham

Novi britanski premijer smanjuje poreze na računima za struju

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Hina
|
21. srp. 2026. 08:06
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Britain's newly appointed Prime Minister Andy Burnham delivers a speech outside 10 Downing Street after taking office, in London, Britain, July 20, 2026.
REUTERS/Temilade Adelaja

Vlada novog britanskog premijera Andyja Burnhama smanjit će poreze na računima za struju, priopćio je Downing Street u utorak, dok pokušava ispuniti svoja obećanja o ublažavanju krize troškova života.

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Britanska vlada planira ukinuti porez na dodanu vrijednost (PDV) na računima za struju kućanstava od 1. listopada, navodi se u izjavi.

Troškovi tog poteza za ovu financijsku godinu bit će financirani otkazivanjem vladinog programa digitalne identifikacije vrijednog 1,8 milijardi funti, priopćio je Downing Street.

Burnhamov ured ranije je objavio da će jedan od njegovih prvih poteza kao sljedećeg britanskog čelnika biti ukidanje vladinih planova za program digitalne identifikacije.

Program digitalne identifikacije je plan da svi zaposlenici posjeduju digitalni identifikacijski dokument, program osmišljen za borbu protiv ilegalnih migracija, ali ga međustranački parlamentarni odbor smatra "fijaskom".

Kao novi britanski premijer, Burnham želi brzo djelovati kako bi pokazao da britanska politika može funkcionirati i poboljšati životni standard nakon godina stagnacije.

„Westminster već predugo ne radi za ljude, a obitelji se bore s troškovima života“, rekao je Burnham.

„To se mora promijeniti“, dodao je.

Teme
andy burnham britanska politika cijene energije digitalna identifikacija troškovi života

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