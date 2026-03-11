Novi iranski ajatolah Modžtaba Hamenei još se nije pojavio u javnosti. Je li ranjen ili se skriva?

U Teheranu je na trgu Valiasr postavljen novi mural na kojem se prikazuje kako Modžtaba Hamenei prima zastavu od pokojnog oca Alija Hameneija, dok ih promatra utemeljitelj Islamske Republike Ruholah Homeini. Takvi murali često služe za prenošenje službenog narativa vlasti, a ovaj se tumači kao pokušaj režima da prijenos vlasti prikaže kao nesmetan, unatoč činjenici da je riječ o nasljeđivanju s oca na sina u sustavu nastalom revolucijom protiv monarhije.