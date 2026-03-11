GDJE JE NASLJEDNIK?
Novi iranski ajatolah Modžtaba Hamenei još se nije pojavio u javnosti. Je li ranjen ili se skriva?
Prošla su četiri dana otkako je Iran imenovao ajatolaha Modžtaba Hameneija novim vrhovnim vođom, ali njegovo mjesto boravka i okolnosti njegova dolaska na vlast i dalje su obavijeni velom tajne. Prema iranskim državnim medijima, moguće je da je ranjen u američko-izraelskim napadima
Ajatolah Modžtaba Hamenei nije se pojavio pred pristašama niti je objavio video-obraćanje, a ni on ni njegov ured nisu izdali ni pisanu izjavu. Državni mediji zasad koriste arhivske snimke kako bi ga predstavili javnosti, javlja NDTV.
Prema izvješćima iranskih državnih medija, 56-godišnji klerik mogao je biti ozlijeđen u aktualnim američko-izraelskim napadima na Iran, koje iranske vlasti nazivaju "Ramazanskim ratom". Na državnoj televiziji nazivan je „džanbazom Ramazana“, izrazom koji označava ranjenog ratnog veterana.
Novi iranski vrhovni vođa Modžaba Hamenei "siguran je i dobro" unatoč izvješćima da je ozlijeđen prvog dana američko-izraelskih napada na zemlju, tvrdi sin iranskog predsjednika Masuda Pezeškiana.
"Čuo sam vijest da je gospodin Modžtaba Hamenei ozlijeđen. Pitao sam neke prijatelje koji imaju veze s tim krugovima. Rekli su mi da je, hvala Bogu, siguran i dobro", napisao je Jusef Pezeškian, koji je ujedno i savjetnik vlade, u objavi na svom Telegram kanalu.
Nema ni pisanog obraćanja naciji
Voditelji televizijskih vijesti javljaju da su Modžtaba Hameneija "ranili neprijatelji", ali nisu iznijeli dodatne detalje, što je potaknulo nagađanja o njegovu zdravstvenom stanju, osobito zato što se nije pojavio u javnosti otkako su borbe počele.
To bi moglo objasniti zašto se nije obratio naciji uživo ili putem videa, ali izostanak čak i pisane izjave i dalje izaziva pitanja. Unatoč tome, javne prisege vjernosti novom vođi nastavljaju pristizati.
U Teheranu je na trgu Valiasr postavljen novi mural na kojem se prikazuje kako Modžtaba Hamenei prima zastavu od pokojnog oca Alija Hameneija, dok ih promatra utemeljitelj Islamske Republike Ruholah Homeini. Takvi murali često služe za prenošenje službenog narativa vlasti, a ovaj se tumači kao pokušaj režima da prijenos vlasti prikaže kao nesmetan, unatoč činjenici da je riječ o nasljeđivanju s oca na sina u sustavu nastalom revolucijom protiv monarhije.
U utorak su se u Teheranu okupili i građani kako bi izrazili odanost novom vođi. Skup je, prema navodima medija, organiziran kao odgovor na izjavu američkog predsjednika Donalda Trumpa, koji je sugerirao da bi novi iranski vođa trebao biti izabran uz njegovo odobrenje.
"Želimo pokazati da vođu Irana biraju sami Iranci", rekao je jedan prosvjednik.
Pojačana sigurnost
Dok se nagađa o njegovoj lokaciji, američki mediji izvijestili su da je elitna protuteroristička jedinica NOPO raspoređena kako bi štitila novog ajatolaha nakon ubojstva njegova oca.
Prema izvješću Fox News Digitala, ta jedinica, poznata kao specijalna protuteroristička snaga u crnim uniformama, sada ima zadaću osiguravati Mojtaba Khameneija.
NOPO je osnovan 1991., a obično se koristi u operacijama spašavanja talaca.
Tko je Modžtaba Hamenei
Tijekom većeg dijela svojih 56 godina Modžtaba Hamenei držao se podalje od javnosti u Islamskoj Republici, postupno gradeći mrežu utjecaja unutar sigurnosnog aparata, klera i poslovnih elita u Iranu.
Kao drugi najstariji sin Alija Hameneija – vrhovnog vođe koji je poginuo u prvim satima američko-izraelskih napada na Iran – Modžtaba preuzima vlast u trenutku kad se režim suočava s najvećom egzistencijalnom prijetnjom u gotovo 50 godina postojanja.
Za mnoge Irance on simbolizira sve ono protiv čega su posljednjih godina prosvjedovali: represiju režima, ubojstva političkih protivnika te korupciju i klijentelizam u gospodarstvu.
Njegovo imenovanje sugerira da iransko vodstvo nije spremno popustiti zahtjevima Washingtona da se Iran preda te da će nastaviti tvrdu politiku njegova oca, usmjerenu na islamski sustav vlasti i antiameričku vanjsku politiku.
Istodobno, očekuje se da bi novi vođa mogao nastojati osvetiti smrt svog oca, majke i supruge, koji su poginuli u napadima 28. veljače.
