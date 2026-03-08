Teheran naznačio novog vrhovnog vođu? "Ime Hamenei će se nastaviti"

AFP / -

Iran je u nedjelju naznačio da je za nasljednika ubijenog ajatolaha Alija Hameneija izabrao njegovog sina Modžtabu, nakon što je Izrael tijekom noći napao skladišta goriva u Teheranu, a sukob se proširio na susjedni Bahrein gdje je iranski napad oštetio jedno od postrojenja za desalinizaciju.

"Ime Hamenei će se nastaviti", rekao je ajatolah Hoseinali Eškevari, član klerikalnog vijeća zaduženog za izbor novog vođe, u videu objavljenom u iranskim medijima.

"Glasovanje je obavljeno i uskoro će biti objavljeno imenovanje", rekao je Eškevari, bez daljnjih detalja.

Tajnik vijeća, Hoseini Bušehri, objavit će ime nasljednika ajatolaha Alija Hameneija, koji je ranije ubijen u sukobu, rekao je državnim medijima Ahmad Alamolhoda, još jedan klerik.

Američki predsjednik Donald Trump rekao je u nedjelju da bi se Washington trebao pitati u odabiru novog iranskog čelnika. „Ako ne dobije naše odobrenje, neće dugo izdržati“, rekao je za ABC News.

Izrael je rekao da i dalje cilja na visoke iranske dužnosnike, uključujući Abolkasema Babaiana, nedavno imenovanog šefa vojnog ureda vrhovnog vođe, koji je ubijen u subotnjem napadu.