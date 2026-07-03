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ima žrtava

Novi udari na Ukrajinu, napadnut rodni grad Zelenskog

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Hina
|
03. srp. 2026. 06:32
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AFP
Serhii Okunev / AFP

Ukrajinske vlasti putem mreže Telegram objavile su kako su u noćnim ruskim napadima u petak poginule dvije osobe, a još osam ih je ozlijeđeno.

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Dvije su osobe poginule, a jedna je ozlijeđena u istočnoj regiji Sumi kada su ruski dronovi pogodili obiteljsku kuću.

U rodnom gradu predsjednika Volodimira Zelenskog Krivom Rihu u središnjoj Ukrajini ozlijeđeno je sedam osoba kada je ruski projektil pogodio gusto naseljeni dio grada.

U petak je u Kijevu proglašen dan žalosti nakon što je tijekom četvrtka u ruskim napadima na glavni grad poginulo više od 30 osoba.

Teme
ukrajina

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