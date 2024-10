Novinar BBC-a “izrešetao” Putina pitanjima, on mu se smijao u lice: “To što pričate su gluposti”

Podijeli :

Maxim Shemetov / POOL / AFP

U Kazanu se održava summit BRICS-a, na kojem se pojavio i ruski predsjednik Vladimir Putin pa čak dopustio stranim novinarima da mu postavljaju pitanja. A Steve Rosenberg (BBC) otišao je najdalje te poprilično razljutio moćnog lidera.

Putin o sjevernokorejskim vojnicima u Rusiji: Ako ima fotografija, one nešto govore

Naime, Rosenberg je dugogodišnji urednik BBC-a Rusija i poprilično je upućen u sva pitanja koja se tiču te zemlje, a to je znanje odlučio i iskoristiti pa podosta “izrešetati” Putina. Ali, prije njegovih pitanja, izredalo se nekoliko proruski orijentiranih novinara pa pitanjima zapravo dalo mogućnost Putinu da održi svoje klasično obraćanje Zapadu.

Uključenost Sjeverne Koreje u rat s Ukrajinom Putin nije demantirao, ali ni direktno potvrdio.

“Na nama je odlučiti kako ćemo provoditi obrambeni sporazum. Zapad je kriv za eskalaciju u Ukrajini”, odgovorio je Putin, a potom komentirao tvrdnje da satelitske snimke pokazuju oko 3000 sjevernokorejskih vojnika spremnih za uključenje u sukob:

“Fotografije su ozbiljna stvar. Ako ih ima, one nešto govore.”

Odgovarao je uz klasični blagi osmijeh i iznio svoje viđenje situacije.

Glavni tajnik UN-a u Rusiji: Poziva na mir u Gazi, Libanonu, Ukrajini i Sudanu

“NATO je direktno uključen u sukob. Znamo tko je tamo, iz kojih EU i NATO zemalja, i kako rade taj posao. Svejedno, napredujemo uzduž cijele bojišnice, a u Kursku je veliki broj ukrajinskih vojnika uhvaćen u zamku”, kazao je kako bi prikazao da ništa nije slučajno te da Ukrajinci nisu postigli nikakve vojne uspjehe zbog kojih bi bio zabrinut.

Na pitanje o završetku rata, koji uporno zove operacijom, odgovorio je kao i toliko puta prije.

“Spremni smo razmotriti bilo koju opciju za mirovni sporazum na temelju realnog stanja na terenu. Nizašto drugo nisam spreman.”

Zatim je na red došao Rosenberg.

Politico: Ovo je sedam zemalja koje ne žele da Ukrajina uđe u NATO

“Pročitao sam deklaraciju BRICS-a, tamo se govori o globalnoj stabilnosti, regionalnoj stabilnosti, sigurnosti i o poštenom svijetu. To je moto i ovog summita. Kako se to poklapa s vašim djelima u protekle dvije i pol godine? Gdje su tu pravda, stabilnost i sigurnost? Uključujući sigurnost Rusije. Prije početka specijalne vojne operacije, ruski teritoriji nisu napadani dronovima, nisu bombardirani ruski gradovi, niti su strane sile okupirale ruski teritorij”, pitao je Putina pa dobio odgovore:

“U okvirima sigurnosti, da ja vas pitam, je li fer da smo se godinama žalili našim zapadnim partnerima da ne šire NATO na istok? Je li fer što su nam lagali u lice, obećavajući da takvog širenja neće biti? Je li fer što su se zavukli u naše dvorište i počeli graditi vojne baze? Je li to fer? Je li fer izvesti državni udar u Ukrajini 2014., zanemarujući sve principe međunarodnog prava i povelju UN-a? Financirali su državni udar u Ukrajini, gurajući situaciju do faze usijanja. Je li to fer u okvirima globalne sigurnosti? Govorili smo im, ne činite to, narušavate našu sigurnost. Svejedno su učinili. Je li to fer? Poanta je da pravde nema. Mi hoćemo to promijeniti. I promijenit ćemo.”

Novinaru BBC-a je dozvolio još jednu pitanje. Ono je bilo vezano za nedavna obavještajna izvješća britanske službe MI5 u kojima se navodi da je ruska obavještajna agencija inicirala operaciju koja je i dalje u tijeku, a njen je cilj kreirati “trajni kaos na britanskim i europskim ulicama”.

“Hvala vam što ste me podsjetili na to pitanje. To što govorite je potpuna glupost”, kazao mu je Putin dok se smijao izraženije nego inače.

Trump prijeti Putinu: Vladimire, ako kreneš na Ukrajinu, udarit ću u samo središte vražje Moskve!

Rosenberg nakon toga više nije imao prilike postavljati pitanja, a svijet je još jednom dobio Putinovo nadrealno viđenje situacije. Ali, ima saveznike u takvom razmišljanju, kao i potezima koje vuče.

BRICS, akronim za Brazil, Rusiju, Indiju, Kinu i Južnoafričku Republiku, čini 45 posto svjetske populacije i 35 posto svjetske ekonomije.

Egipat, Etiopija, Iran i Ujedinjeni Arapski Emirati također su se pridružili ove godine skupini koja želi biti odgovor na političku i ekonomsku moć bogatih nacija Sjeverne Amerike i zapadne Europe. Saudijska Arabija također bi se trebala formalno priključiti.

