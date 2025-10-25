Oglas

Obala Bjelokosti izlazi na izbore: Dosadašnji predsjednik želi kontroverzni četvrti mandat

Hina
25. lis. 2025. 19:39
Ivory Coast's President Alassane Ouattara, who is seeking a fourth term, votes during the presidential election
REUTERS/Luc Gnago/TPX IMAGES OF THE DAY

Građani Obale Bjelokosti biraju u subotu novog predsjednika, a za kontroverzni četvrti mandat kandidirao se dosadašnji predsjednik Alassane Ouattara (83).

Zapadnoafrička ekonomska sila, koja ima oko 33 milijuna stanovnika, proživljava velike političke tenzije. Oporba i civilno društvo tuže se na restrikcije kritičara Alassanea Ouattara i ozračje zastrašivanja.

Ouattara ima četvoricu protukandidata. Njegova dva protivnika, bivši predsjednik Laurent Gbagbo i međunarodno poznati bankar Tidjane Thiam, nisu se smjeli kandidirati.

Promatrači očekuju da će Ouattara osvojiti 50 posto glasova potrebnih za pobjedu u prvom krugu. Obala Bjelokosti je drugo gospodarstvo u zapadnoj Africi nakon Nigerije i jedan od najvažnijih europskih i američkih partnera u toj regiji.

Nezaposlenost mladih i korupcija imali su važno mjesto u predizbornoj kampanji, Godine 2010. zemlja je utonula u sukob koji je odnio najmanje 3000 života, nakon predsjedničkih izbora između Gbagba i Ouattare.

Izbore 2020. pratili su sukobi, represija i nasilje. Po službenim podacima, 85 ljudi je poginulo, a oporba tvrdi da je bilo i više od 200 mrtvih.

Alassane Ouattara Obala Bjelokosti Predsjednički izbori Zapadna Afrika

