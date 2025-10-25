Ljevičarka oduševila na izborima u Irskoj, suparnica: "Ona će biti i moja predsjednica"

Izgledno je da će Connolly naslijediti predsjednika Michaela D. Higginsa i služiti sedmogodišnji mandat u Áras an Uachtaráinu, predsjedničkoj rezidenciji. Govori irski, zalaže se za jednakost i želi zaštititi irsku neutralnost od, kako kaže, zapadnog „militarizma“. Njemačku potrošnju na naoružanje usporedila je s nacističkim razdobljem, a Ujedinjeno Kraljevstvo i SAD optužila da omogućuju genocid u Gazi.