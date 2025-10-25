Ljevičarka oduševila na izborima u Irskoj, suparnica: "Ona će biti i moja predsjednica"

Heather Humphreys priznala je poraz nakon što su prvi rezultati prebrojavanja glasova pokazali nepremostivu razliku među kandidatima.
Lijevo orijentirana nezavisna kandidatkinja Catherine Connolly odnijela je uvjerljivu pobjedu na predsjedničkim izborima u Irskoj, piše Guardian.
Njezina suparnica, Heather Humphreys, priznala je poraz u subotu poslijepodne, nakon što su rani rezultati pokazali golemu prednost Connolly.
„Catherine će biti predsjednica svih nas, i ona će biti i moja predsjednica. Želim joj od srca sve najbolje,“ izjavila je Humphreys.
Prema izvješćima promatrača s prebrojavanja – neformalnih, ali obično pouzdanih izvora – Connolly je osvojila 64 % glasova nakon što je prebrojano dvije trećine listića.
Connolly (68) je u petak na izborima osvojila potporu mlađih birača te ju je podržala koalicija lijevih oporbenih stranaka. Iako je predsjednička dužnost u Irskoj uglavnom ceremonijalna, Connollynina pobjeda predstavlja ozbiljan udarac za centrističko-desnu vladu.
Humphreys (62), bivša ministrica i kandidatkinja vladajuće stranke Fine Gael, osvojila je 29 % glasova, prema neslužbenim rezultatima. Jim Gavin (54), kandidat Fianna Fáila koji se povukao iz kampanje, ali je njegovo ime ostalo na listiću, osvojio je 7 %.
Broj nevažećih listića popeo se na rekordnih 13 %, što se tumači kao izraz širokog nezadovoljstva ograničenim izborom kandidata. Odaziv birača procjenjuje se na oko 40 % od ukupno 3,6 milijuna registriranih birača.
Govoreći nakon objave ranih rezultata, Connolly je izjavila da je „oduševljena“: „Želim zahvaliti svima, čak i onima koji nisu glasali za mene. Razumijem njihovu zabrinutost oko toga tko će ih najbolje predstavljati.“
Rezultati su pokazali da je Connolly pobijedila Humphreys čak i u tradicionalnim uporištima Fine Gaela, poput južnog Dublina.
Bijes zbog stambene krize i rastućih troškova života, pogreške u kampanji Fine Gaela i njegovog koalicijskog partnera Fianna Fáila, rijetko jedinstvo lijevih stranaka te vješta upotreba društvenih mreža učinili su Connolly simbolom promjene.
Izgledno je da će Connolly naslijediti predsjednika Michaela D. Higginsa i služiti sedmogodišnji mandat u Áras an Uachtaráinu, predsjedničkoj rezidenciji. Govori irski, zalaže se za jednakost i želi zaštititi irsku neutralnost od, kako kaže, zapadnog „militarizma“. Njemačku potrošnju na naoružanje usporedila je s nacističkim razdobljem, a Ujedinjeno Kraljevstvo i SAD optužila da omogućuju genocid u Gazi.
Bivša klinička psihologinja i odvjetnica privukla je mlade preko podcasta i viralnih objava na društvenim mrežama, uključujući i videozapise na kojima izvodi nogometne trikove. Umjetnici i glazbenici poput Kneecapa i The Mary Wallopersa javno su je podržali.
