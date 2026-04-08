Ogorec: Izrael je jedini gubitnik u ovoj situaciji. Moglo bi doći do određenih turbulencija

Vojni analitičar Marinko Ogorec u Novom danu kod Tihomira Ladišića komentirao je Trumpovu dvotjednu pauzu napada na Iran te otkrio da je Izrael jedini gubitnik u cijeloj ovoj situaciji.
"Mislim da je ovo početak američke izlazne strategije iz ovog rata u koji su se dosta brzopleto uveli. Naravno da i Iranu odgovara takva jedna situacija.
Što će se dogoditi u dogledno vrijeme, možemo samo pretpostavljati. Vjerojatno će i jedna i druga strana proglasiti pobjedu", rekao je Ogorec.
Komentirao je i je li moguće da Teheran pristane na potpuno otvaranje Hormuškog tjesnaca.
"Definitivno će se tjesnac otvoriti - počet će promet kao što je nekad bio", smatra Ogorec.
"Izrael je jedini gubitnik"
Iranski mirovni plan u deset točaka predviđa i da Washington prihvati nastavak iranskog programa obogaćivanja urana te potpuno ukidanje svih sankcija.
"Mislim da je to pitanje daljnjih pregovora", komentirao je Ogorec.
Također je rekao da je Izrael jedini gubitnik u cijeloj ovoj situaciji.
"Izrael nije ostvario svoje strateške ciljeve tako da bi to mogao biti jedan od ozbiljnih udaraca premijeru Netanyahuu i njegovoj administraciji što bi moglo dovesti do određenih turbulencija u Izraelu", govori Ogorec.
"Pregovori će trajati jedno izvjesno vrijeme"
Ogorec je komentirao i kolike su šanse da se u Islamabadu postigne sveobuhvatni mirovni plan.
"Kad govorimo o pregovorima, onda možemo reći da će pregovori samo započeti. Početak pregovora je već jedan jako dobar proces. Da će se odmah sve dogovoriti to bi bilo malo previše optimistično za očekivati.
Ipak, kad se situacija iz ratne opcije pretoči u diplomatsku onda je to veliki uspjeh", rekao je Ogorec i dodao da će pregovori trajati jedno izvjesno vrijeme.
Otkrio je i kako funkcionira primirje i kada će se ono u potpunosti početi primjenjivati.
"Kada dođe do njega vrlo je teško očekivati da će u potpunosti prestati borbeno djelovanje. Ipak je tu potreban jedan period da sve postrojbe dobiju zapovijed da se prestane s borbenim djelovanjima. Za dan, dva možemo očekivati da se u potpunosti počne primjenjivati."
"Režim se u Iranu nije promijenio"
Ogorec je komentirao i režim u Iranu i što on znači za budućnost u Iranu.
"Režim se nije promijenio. Ostao je isti kakav je bio i ranije. Iran se tu očito pokazao žilavim i taj se režim pokazao žilavim. Revolucionarna garda je oduvijek bila struktura koja je imala ključnu ulogu u Iranu. Za očekivati je da će nakon ovog sukoba režim biti još radikaliziraniji", zaključio je Ogorec.
