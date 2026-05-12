Hoće li doći do nastavka sukoba na Bliskom istoku? "Iran se za ovu situaciju dobro pripremio"

"Ne bi bilo dobro ni jednima ni drugima da se sukob nastavi. Vidimo da Izrael i Amerika nisu ostvarili ni jedan politički cilj zbog kojeg su započeli operaciju. Iranu je u interesu da sačeka da ostane na nogama te da se održi kao sustav i država, da režim kao takav ne popusti. Postavlja se pitanje tko stvarno upravlja Iranom. Novi ajatolah se do sada javlja samo porukama, koje su to snage u Iranu? S kim će se nastaviti pregovori? Ima tu jako puno nepoznanica" rekao je Ogorec.