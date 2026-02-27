Foreign Policy: Putinova invazija jedan je od najvećih promašaja u političkoj povijesti

Putin je još 24. veljače 2022., najavljujući invaziju, zaprijetio da će Rusija ‘odmah odgovoriti‘ svakome tko joj stane na put, uz posljedice kakve ‘nikad u povijesti nisu viđene‘. No, nuklearne prijetnje nisu zaustavile zapadnu potporu Ukrajini. Nakon toga Moskva je pojačala hibridni rat protiv Europe. Prema studiji Sveučilišta u Leidenu, broj takvih prikrivenih napada porastao je s 13 u 2023. na 44 u 2024. godini.