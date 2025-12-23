Njemački AfD optužen za špijunažu: Njegovi članovi slali povjerljive informacije u Moskvu?

"Ono što me posebno pogodilo bio je nevjerojatan interes za kritičnu infrastrukturu i sigurnosne službe u Tiringiji, posebno za način na koji se nose s hibridnim prijetnjama. Odjednom geopolitička pitanja igraju ulogu u njihovim pitanjima, iako mi u tirinškom pokrajinskom parlamentu nismo nadležni za vanjsku ili obrambenu politiku", kazao je Maier.