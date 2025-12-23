SUMNJIVO ISKAZIVANJE INTERESA
Njemački AfD optužen za špijunažu: Njegovi članovi slali povjerljive informacije u Moskvu?
Krajnje desni njemački političar Ringo Mühlmann (AfD) pokazao je zapažen interes za razotkrivanje informacija koje bi mogle biti od velikog interesa ruskim obavještajnim službama, tvrde njegovi politički protivnici.
Koristeći prava koja mu pripadaju kao zastupniku stranke Alternativa za Njemačku (AfD) u parlamentu istočne njemačke savezne pokrajine Tiringije, gdje je AfD najjača stranka, Mühlmann je u više navrata tražio od regionalne vlade da objavi detaljne informacije o temama poput lokalne obrane od dronova i zapadnih isporuka oružja Ukrajini.
"Koje informacije ima državna vlada o opsegu vojnih tranzitnih prijevoza kroz Tiringiju od 2022. godine (razvrstano po godinama, vrsti prijevoza [cestovni, željeznički, op.a.), broju tranzita i poznatim zaustavljanjima)", upitao je Mühlmann u pisanom obliku u rujnu, prenosi Politico.
"Moskva bi mogla koristiti te informacije"
Mühlmann, koji poriče da radi u interesu Rusije, podnio je samo u lipnju ove godine osam upita vezanih uz dronove i sposobnosti policije u regiji za obranu od dronova, budući da je policija zadužena za otkrivanje i suzbijanje dronova koji se smatraju špijunskom prijetnjom.
"Koji su tehnički sustavi za obranu od dronova poznati tirinškoj policiji (npr. ometači, bacači mreža, uređaji za elektromagnetski puls) i u kojoj su mjeri testirani za primjenu u policijskom radu", zanimalo je Mühlmanna.
Takva pitanja zastupnika AfD-a u pokrajinskim i saveznim parlamentima navela su njemačke političare centra da optuže krajnje desnu stranku da koristi svoje mandate kako bi pokušala izložiti osjetljive informacije koje bi Moskva mogla iskoristiti u ratu protiv Ukrajine i u svojem takozvanom "hibridnom ratu" protiv Europe.
"Teško se oteti dojmu da AfD sa svojim upitima radi prema popisu zadataka koje mu je dodijelio Kremlj", rekao je tirinški ministar unutarnjih poslova Georg Maier, član Socijaldemokratske stranke (SPD).
"Ono što me posebno pogodilo bio je nevjerojatan interes za kritičnu infrastrukturu i sigurnosne službe u Tiringiji, posebno za način na koji se nose s hibridnim prijetnjama. Odjednom geopolitička pitanja igraju ulogu u njihovim pitanjima, iako mi u tirinškom pokrajinskom parlamentu nismo nadležni za vanjsku ili obrambenu politiku", kazao je Maier.
"Podmukle insinuacije"
Čelnici AfD-a često zauzimaju stavove naklonjene Kremlju, zagovarajući obnovu gospodarskih veza i uvoz plina te prekid vojne pomoći Ukrajini. Njihovi politički protivnici, međutim, često ih optužuju da ne djeluju samo iz uvjerenja, već i po nalogu Moskve. Zastupnica Zelenih Irene Mihalic, primjerice, prošlog je mjeseca stranku nazvala "trojanskim konjem" ruskog predsjednika Vladimira Putina u Njemačkoj.
Članovi AfD-a poriču optužbe da koriste svoj rastući parlamentarni utjecaj, kako na saveznoj razini tako i u njemačkim pokrajinama, kako bi pokušali proslijediti osjetljive informacije Kremlju.
Tino Chrupalla, jedan od nacionalnih čelnika AfD-a, snažno je odbacio optužbe da njegova stranka pokušava razotkriti rute isporuke oružja kako bi koristila Kremlju.
"Građani imaju opravdane strahove zbog onoga što svake večeri vide i doživljavaju na autocestama", izjavio je u jednoj televizijskoj emisiji prošlog mjeseca, odgovarajući na pitanje o Mühlmannovim upitima.
"To su sve legitimna pitanja jednog zastupnika koji je zabrinut i koji ozbiljno shvaća brige i potrebe građana. Vi iznosite insinuacije, što je prilično podmuklo, optužujete nas za stvari koje nikada ne možete dokazati."
Ministri, iako su obvezni odgovoriti na svaki parlamentarni upit, nisu dužni otkrivati osjetljive ili povjerljive informacije koje bi mogle ugroziti nacionalnu sigurnost.
"Nije na meni da ograničavam svoja pitanja, nego na ministru da pruži odgovore. Ako u nekom trenutku takav odgovor predstavlja opasnost ili dovede do špijunaže, tada špijunaža nije moja krivnja, nego ministrova, jer je otkrio informacije koje nije smio otkriti", objasnio je Mühlmann.
Poplava parlamentarnih pitanja
Marc Henrichmann, konzervativni zastupnik i predsjednik posebnog odbora Bundestaga koji nadzire njemačke obavještajne službe, rekao je da, iako vlada nije obvezna otkrivati povjerljive ili vrlo osjetljive informacije u odgovorima na parlamentarna pitanja, ruske obavještajne službe ipak mogu sastaviti vrijedne uvide iz same količine i raznolikosti upita AfD-a.
"Osim beznačajnih i osjetljivih upita, postoji i veliko sivo područje. I ono što redovito čujem iz raznih ministarstava jest da pojedinačni upiti zapravo nisu problem. No kada te pojedinačne upite stavite jedan uz drugi, dobivate sliku, primjerice, putnih ruta, isporuka pomoći i vojne opreme prema Ukrajini ili unutar nje", istaknuo je Henrichmann.
Dodao je da su mu pažnju privukla i izazvala zabrinutost parlamentarna pitanja AfD-a u Bundestagu o temama poput saznanja vlasti o ruskim sabotažama i hibridnim aktivnostima u baltičkoj regiji, kao i o trovanju pokojnog ruskog oporbenog vođe Alekseja Navaljnog.
Zastupnički klubovi AfD-a u njemačkim pokrajinskim parlamentima podnijeli su više od 7000 sigurnosno povezanih upita od početka 2020., prema analizi podataka časopisa Spiegel, više nego bilo koja druga stranka i oko trećine svih sigurnosnih upita zajedno.
U Tiringiji, gdje su državne obavještajne službe AfD označile kao ekstremističku skupinu, stranka je podnijela gotovo 70 posto (1206 od 1738) svih pitanja u ovom zakonodavnom razdoblju. U Bundestagu, parlamentarna pitanja te stranke čine više od 60 posto svih upita (636 od 1052).
Strateška uporaba parlamentarnih pitanja od strane AfD-a nije nova, kažu stručnjaci. Otkako je stranka 2017. ušla u Bundestag, koristi ih za zatrpavanje ministarstava i prikupljanje informacija o percipiranim političkim protivnicima.
"Od samog početka AfD koristi parlamentarna pitanja kako bi opstruirao, paralizirao i nadzirao političke neprijatelje", posvjedočila je Anna-Sophie Heinze, istraživačica na Sveučilištu u Trieru.
Kad je riječ o poplavi upita povezanih s nacionalnom sigurnošću, pitanje što pokreće AfD uglavnom je nebitno, rekao je Jakub Wondreys, istraživač na Tehničkom sveučilištu u Dresdenu koji proučava rusku politiku AfD-a.
"Nije nemoguće da djeluju u ime Kremlja. Također je moguće da djeluju u vlastito ime, jer su, naravno, prokremljovski nastrojeni. No krajnji rezultat je uglavnom isti. Ta pitanja predstavljaju potencijalnu prijetnju nacionalnoj sigurnosti."
