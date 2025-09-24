Drama na letu: Napad na GPS sustav aviona španjolske ministrice kod Rusije

Španjolski vojni avion, u kojem se nalazila španjolska ministrica obrane Margarita Robles, doživio je poremećaje s GPS-om u blizini ruske enklave dok je putovao prema Litvi, prema podacima španjolskih službenika.
Vojni zrakoplov letio je u srijedu ujutro u blizini ruske enklave Kalinjingrada kada je, prema izvještajima, došlo do incidenta.
Osim Robles, avion je prevozio i rodbinu španjolskih zrakoplovaca koji sudjeluju u novoj NATO-voj misiji zračne obrane na istočnom krilu, pokrenutoj ranije ovog mjeseca nakon što je Poljska oborila dronove koji su prekršili njen zračni prostor.
Robles je trebala održati bilateralni sastanak sa svojom litvanskom kolegicom Dovile Sakaliene tijekom posjeta zračnoj bazi Šiauliai u srijedu ujutro, prema rasporedu španjolske vlade.
Većina modernih zrakoplova ima različite senzore i izvore za određivanje položaja, osim GPS-a, što znači da mogu letjeti i u slučaju smetnji, javlja Reuters.
Robles (68) je španjolska ministrica obrane od 2018. godine. U lipnju je izjavila da je Španjolska "apsolutno predana" NATO-u i Europskoj uniji, prenosi Dnevnik.hr.
