Drama na letu: Napad na GPS sustav aviona španjolske ministrice kod Rusije

N1 Info
24. ruj. 2025. 13:20
Spanish Defense Minister Margarita Robles arrives for an informal EU defence ministers meeting in Copenhagen on August 29, 2025. (Photo by Thomas Traasdahl / Ritzau Scanpix / AFP) / Denmark OUT
Thomas Traasdahl / Ritzau Scanpix / AFP

Španjolski vojni avion, u kojem se nalazila španjolska ministrica obrane Margarita Robles, doživio je poremećaje s GPS-om u blizini ruske enklave dok je putovao prema Litvi, prema podacima španjolskih službenika.

Vojni zrakoplov letio je u srijedu ujutro u blizini ruske enklave Kalinjingrada kada je, prema izvještajima, došlo do incidenta.

Osim Robles, avion je prevozio i rodbinu španjolskih zrakoplovaca koji sudjeluju u novoj NATO-voj misiji zračne obrane na istočnom krilu, pokrenutoj ranije ovog mjeseca nakon što je Poljska oborila dronove koji su prekršili njen zračni prostor.

Robles je trebala održati bilateralni sastanak sa svojom litvanskom kolegicom Dovile Sakaliene tijekom posjeta zračnoj bazi Šiauliai u srijedu ujutro, prema rasporedu španjolske vlade.

Većina modernih zrakoplova ima različite senzore i izvore za određivanje položaja, osim GPS-a, što znači da mogu letjeti i u slučaju smetnji, javlja Reuters.

Robles (68) je španjolska ministrica obrane od 2018. godine. U lipnju je izjavila da je Španjolska "apsolutno predana" NATO-u i Europskoj uniji, prenosi Dnevnik.hr.

Teme
GPS Margarita Robles avion

Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

