Oštre kritike Orbanu iz Strasbourga: "EU ne može dopustiti..."

Zastupnici u Europskom parlamentu zabrinuti su zbog sve veće upotrebe neoznačenog političkog sadržaja generiranog umjetnom inteligencijom u Mađarskoj uoči izbora 2026., posebno zbog namjernog objavljivanja lažnih videozapisa na kanalima društvenih medija usko povezanih s političkom strankom i kampanjom premijera. Napominju da su ti materijali zabrinjavajući u kontekstu Zakona o digitalnim uslugama i pravila EU-a o zaštiti podataka, kao i Zakona o umjetnoj inteligenciji, istovremeno naglašavajući da namjerna upotreba sadržaja generiranog umjetnom inteligencijom za obmanjivanje birača, diskreditiranje protivnika i narušavanje integriteta izbornih procesa može biti u suprotnosti s nacionalnim izbornim standardima i predstavljati ozbiljnu prijetnju pravednosti demokratskih izbora.