Danska je, prema izvješćima, potajno pripremila plan za uništenje vlastitih pista na Grenlandu, dok su europski saveznici ubrzano slali snage na sjever, zbog straha da bi Sjedinjene Države mogle pokušati silom preuzeti taj arktički teritorij u siječnju.
Oglas
Prema danskom javnom servisu DR, koji se poziva na više visokih izvora iz Kopenhagena i Europe, danske snage raspoređene na Grenland početkom 2026. godine nosile su eksploziv namijenjen uništenju ključnih uzletno-sletnih staza u Nuuku i Kangerlussuaqu kako bi se onemogućilo slijetanje američkih vojnih zrakoplova u najgorem scenariju, prenosi Euractiv.
Ove pripreme pokazuju koliko su Danska i njezini europski saveznici ozbiljno razmatrali mogućnost vojnog sukoba sa SAD-om, što ukazuje na duboke napetosti u transatlantskim odnosima i dodatno potiče europske ambicije za većom strateškom autonomijom.
„Suočili smo se s najtežom vanjskopolitičkom situacijom od Drugog svjetskog rata”, izjavila je danska premijerka Mette Frederiksen.
Pripreme nisu bile samo simbolične. Prema izvješćima, na Grenland su dopremljene i zalihe krvi za moguće ranjenike, što ukazuje na realne pripreme za potencijalne borbene gubitke. Danski borbeni zrakoplovi F-35 bili su naoružani i premješteni, dok su francuske pomorske snage i multinacionalne postrojbe upućene prema Arktiku.
Više europskih zemalja, uključujući Francusku i Njemačku, poslalo je vojnike kao znak potpore Danskoj i radi jačanja sigurnosti u Arktiku.
Prekretnica za eskalaciju bio je američki vojni zahvat u Venezueli 3. siječnja 2026., koji je europske dužnosnike uvjerio da je predsjednik Donald Trump spreman koristiti silu, što je povećalo strah da bi njegove ranije izjave o „preuzimanju” Grenlanda mogle postati stvarnost.
Donald Trump na kraju je odustao od prijetnji vojnom akcijom nakon pritiska saveznika i upozorenja o ozbiljnim posljedicama. Frederiksen je nedavno izjavila da SAD više ne smatra najbližim saveznikom Danske, naglašavajući da su to sada Europa, nordijske zemlje i partneri poput Kanade.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas