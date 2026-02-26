Oglas

frederiksen popularna

“Grenlandski efekt” pogurao premijerku: Danska ide na izbore

author
N1 Info
|
26. velj. 2026. 16:12
Mette Frederiksen
JOHN THYS / AFP

Danska premijerka Mette Frederiksen raspisala je parlamentarne izbore za 24. ožujka 2026., nakon što je njezin zahtjev prihvatio kralj, a odluku obrazložila potrebom da birači zauzmu stav o “važnim političkim pitanjima”. Izbore je najavila u trenutku rasta potpore u anketama, potaknutog njezinim čvrstim odgovorom na prijetnje američkog predsjednika Donalda Trumpa Grenlandu.

Oglas

U priopćenju iz ureda premijerke navodi se da su, “na preporuku premijerke, koju je prihvatio Njegovo Veličanstvo Kralj”, raspisani novi izbori za Folketing kako bi birači mogli odlučiti o ključnim političkim pitanjima.

Frederiksen je poručila da će izbori biti presudni te najavila prijedlog poreza na bogatstvo radi financiranja škola, obećavši osigurati budućnost danskog Kraljevstva i očuvati europsko jedinstvo. Naglasila je da Danska i Europa moraju “stajati na vlastitim nogama”.

Skok od pet posto od prosinca

Prema anketama, socijaldemokrati trenutačno bilježe potporu od 22 do 23 posto, što je rast u odnosu na 18 posto u prosincu. Istraživanje YouGova pokazalo je i skok osobnog rejtinga premijerke za deset postotnih bodova u siječnju, što se tumači učinkom “okupljanja oko zastave” tijekom nedavne grenlandske krize. Unatoč tome, njezin ukupni rejting ostaje blago negativan.

Frederiksen je posljednjih mjeseci uspjela okupiti europske saveznike iza Kopenhagena i Nuuka, unatoč američkim prijetnjama carinama. Analitičari smatraju da bi raspisivanje izbora sada moglo biti pokušaj da iskoristi zamah uoči zakonskog roka koji istječe kasnije ove godine, osobito ako u kampanji naglasak stavi na dansko i europsko jedinstvo, prenosi Guardian.

Čudna koalicija, neobična i kampanja

Ipak, kampanja bi mogla biti neuobičajena i potencijalno razjedinjujuća. Aktualna, sada tehnička vlada formirana 2022. sastoji se od triju stranaka s obje strane političkog spektra – dviju s desnog centra i jedne s lijevog – koje se oko pojedinih pitanja, poput poreza na bogatstvo, razilaze. Frederiksen je takvu koaliciju i sama nazvala “čudnom”.

Izbori bi mogli dovesti do stvaranja ideološki usklađenije vlade. Premijerka je poručila da ne isključuje suradnju ni s centrom ni s partnerima na ljevici kako bi osigurala treći mandat.

U međuvremenu, potporu bilježe i umjereni bivšeg premijera i aktualnog ministra vanjskih poslova Larsa Løkkea Rasmussena, čija je stranka porasla s tri na osam posto. Kao potencijalni kandidat za premijera spominje se i ministar obrane Troels Lund Poulsen iz stranke Venstre.

Osim pitanja nejednakosti i oporezivanja bogatstva, u kampanji se očekuju rasprave o mirovinskoj reformi, imigraciji, stambenoj politici i administrativnim opterećenjima. U fokusu će ostati i Grenland, a ostaje otvoreno pitanje hoće li se Trump pokušati umiješati u kratku izbornu kampanju.

PROČITAJTE JOŠ

Teme
Danska Mette Frederiksen grenland izbori u Danskoj

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ