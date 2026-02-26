“Grenlandski efekt” pogurao premijerku: Danska ide na izbore

Prema anketama, socijaldemokrati trenutačno bilježe potporu od 22 do 23 posto, što je rast u odnosu na 18 posto u prosincu. Istraživanje YouGova pokazalo je i skok osobnog rejtinga premijerke za deset postotnih bodova u siječnju, što se tumači učinkom “okupljanja oko zastave” tijekom nedavne grenlandske krize. Unatoč tome, njezin ukupni rejting ostaje blago negativan.