“Grenlandski efekt” pogurao premijerku: Danska ide na izbore

Danska premijerka Mette Frederiksen raspisala je parlamentarne izbore za 24. ožujka 2026., nakon što je njezin zahtjev prihvatio kralj, a odluku obrazložila potrebom da birači zauzmu stav o “važnim političkim pitanjima”. Izbore je najavila u trenutku rasta potpore u anketama, potaknutog njezinim čvrstim odgovorom na prijetnje američkog predsjednika Donalda Trumpa Grenlandu.
U priopćenju iz ureda premijerke navodi se da su, “na preporuku premijerke, koju je prihvatio Njegovo Veličanstvo Kralj”, raspisani novi izbori za Folketing kako bi birači mogli odlučiti o ključnim političkim pitanjima.
Frederiksen je poručila da će izbori biti presudni te najavila prijedlog poreza na bogatstvo radi financiranja škola, obećavši osigurati budućnost danskog Kraljevstva i očuvati europsko jedinstvo. Naglasila je da Danska i Europa moraju “stajati na vlastitim nogama”.
Skok od pet posto od prosinca
Prema anketama, socijaldemokrati trenutačno bilježe potporu od 22 do 23 posto, što je rast u odnosu na 18 posto u prosincu. Istraživanje YouGova pokazalo je i skok osobnog rejtinga premijerke za deset postotnih bodova u siječnju, što se tumači učinkom “okupljanja oko zastave” tijekom nedavne grenlandske krize. Unatoč tome, njezin ukupni rejting ostaje blago negativan.
Frederiksen je posljednjih mjeseci uspjela okupiti europske saveznike iza Kopenhagena i Nuuka, unatoč američkim prijetnjama carinama. Analitičari smatraju da bi raspisivanje izbora sada moglo biti pokušaj da iskoristi zamah uoči zakonskog roka koji istječe kasnije ove godine, osobito ako u kampanji naglasak stavi na dansko i europsko jedinstvo, prenosi Guardian.
Čudna koalicija, neobična i kampanja
Ipak, kampanja bi mogla biti neuobičajena i potencijalno razjedinjujuća. Aktualna, sada tehnička vlada formirana 2022. sastoji se od triju stranaka s obje strane političkog spektra – dviju s desnog centra i jedne s lijevog – koje se oko pojedinih pitanja, poput poreza na bogatstvo, razilaze. Frederiksen je takvu koaliciju i sama nazvala “čudnom”.
Izbori bi mogli dovesti do stvaranja ideološki usklađenije vlade. Premijerka je poručila da ne isključuje suradnju ni s centrom ni s partnerima na ljevici kako bi osigurala treći mandat.
U međuvremenu, potporu bilježe i umjereni bivšeg premijera i aktualnog ministra vanjskih poslova Larsa Løkkea Rasmussena, čija je stranka porasla s tri na osam posto. Kao potencijalni kandidat za premijera spominje se i ministar obrane Troels Lund Poulsen iz stranke Venstre.
Osim pitanja nejednakosti i oporezivanja bogatstva, u kampanji se očekuju rasprave o mirovinskoj reformi, imigraciji, stambenoj politici i administrativnim opterećenjima. U fokusu će ostati i Grenland, a ostaje otvoreno pitanje hoće li se Trump pokušati umiješati u kratku izbornu kampanju.
