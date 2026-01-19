Oglas

Danska i Grenland razmatraju misiju NATO-a na Arktiku

Hina
19. sij. 2026. 19:25
Grenland
ALESSANDRO RAMPAZZO / AFP

Danska i Grenland su raspravljali o mogućnosti misije NATO-a na Grenlandu i na Arktiku, kazao je danski ministar obrane Troels Lund Poulsen u ponedjeljak.

Do razgovora je došlo u vrijeme kada američki predsjednik Donald Trump pojačava svoje napore da preuzme kontrolu nad Grenlandom od Danske, svoje saveznice u NATO-u, zbog čega je Europska unija počela razmatrati protumjere.

Troels Lund Poulsen to je rekao nakon sastanka s glavnim tajnikom NATO-a Markom Rutteom i grenlandskom ministricom vanjskih poslova Vivian Motzfeldt u Bruxellesu.

"Predložili smo to. Glavni tajnik NATO-a je to također primio na znanje, a ja vjerujem da sada možemo uspostaviti okvir kako bi se to i postiglo", izjavio je Poulsen.

"To je također u skladu s onim o čemu smo raspravljali s grenlandskom vladom".

Danska Donald Trump Europska unija Grenland NATO savez

