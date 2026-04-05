Ovo su detalji opasne akcije spašavanja ranjenog zrakoplovca, došlo je i do obračuna komandosa i IRCG-a
Sjedinjene Američke Države spasile su nestalog člana posade borbenog zrakoplova F-15 koji je u petak srušen iznad južnog Irana.
Američki predsjednik Donald Trump potvrdio je spašavanje na društvenim mrežama u nedjelju ujutro, rekavši da je američka vojska "izvela jednu od najodvažnijih operacija traganja i spašavanja" u svojoj povijesti. Časnik je "sada SIGURAN I DOBRO!" dodao je.
U zrakoplovu su bila dva člana posade i obojica su se katapultirala. Jedan od njih već je ranije spašen od strane američkih snaga. Iranski dužnosnici tvrde da je zrakoplov oboren njihovim sustavom protuzračne obrane.
Kako je časnik spašen?
SAD i Iran utrkivali su se u pronalasku nestalog člana posade nakon što je zrakoplov srušen iznad južnog Irana.
Točne okolnosti američke akcije spašavanja nisu poznate, no jedna osoba upoznata s operacijom opisala ju je kao "veliku" borbenu operaciju traganja i spašavanja u južnom Iranu. BBC doznaje da je tijekom spašavanja došlo do sukoba između američkih i iranskih snaga, a pilot je možda bio ozlijeđen već prilikom katapultiranja iz zrakoplova.
Spašavanje članova posade srušenog zrakoplova jedna je od najkompleksnijih i vremenski najosjetljivijih operacija – poznata kao borbeno traganje i spašavanje (CSAR) – za koju se američka vojska i njezini saveznici intenzivno pripremaju.
Jedinice zrakoplovstva koje provode CSAR misije spadaju među najobučenije i najspecijaliziranije dijelove vojske. Takve se misije često provode helikopterima koji lete nisko iznad neprijateljskog teritorija, uz podršku drugih vojnih zrakoplova koji izvode napade i patroliraju područjem.
U svojoj objavi, Trump je rekao da se zrakoplovac – pukovnik – nalazio "iza neprijateljskih linija u opasnim planinama Irana, dok su ga naši neprijatelji lovili i bili sve bliže iz sata u sat". Predsjednik je dodao da su visoki američki dužnosnici 24 sata dnevno pratili njegovu lokaciju i planirali operaciju spašavanja.
Trump je rekao da je američka vojska poslala desetke zrakoplova u Iran te tvrdio da je operacija izvedena bez poginulih ili ozlijeđenih Amerikanaca.
Iranski državni mediji izvijestili su da su pripadnici Iranske revolucionarne garde (IRGC) oborili američki dron koji je tražio nestalog zrakoplovca. Američki dron srušio se u južnoj iranskoj pokrajini Isfahan, prema navodima IRGC-a koje prenosi poluslužbena agencija Fars. Ranije je Iran izjavio da želi pronaći nestalog Amerikanca živog te je ponudio nagradu građanima za pomoć u njegovom pronalasku.
Posade srušenih zrakoplova visoko su obučene za ovakve situacije. "Njihov glavni prioritet je ostati živ i izbjeći zarobljavanje", rekla je Jennifer Kavanagh, direktorica vojne analize u think tanku Defense Priorities, za BBC.
"Ako su fizički sposobni i nisu toliko ozlijeđeni da se ne mogu kretati, obučeni su da se što brže udalje od mjesta katapultiranja i sakriju kako bi ostali sigurni." Također su obučeni za tehnike preživljavanja kako bi mogli izdržati bez hrane i vode ili pronaći resurse u prirodi što je dulje moguće, dodala je Kavanagh.
Gdje i kada je zrakoplov oboren?
Iranski državni mediji prvi su u petak objavili da su njihove snage oborile američki zrakoplov iznad južnog dijela zemlje. Točna lokacija nije potvrđena, no spominju se dvije moguće pokrajine – Kohgiluyeh i Boyer-Ahmad te Khuzestan.
U zrakoplovu su bila dva člana posade. Pilot je spašen u ranijoj operaciji, u kojoj je navodno sudjelovao i A-10 Warthog koji je pogođen iznad Zaljeva, a njegov se pilot katapultirao prije nego što je spašen.
Jedan helikopter koji je prevozio spašenog pilota iz zrakoplova F-15E pogođen je vatrom iz lakog naoružanja, pri čemu su članovi posade ozlijeđeni, no helikopter je sigurno sletio, izvijestili su američki mediji.
Iranska revolucionarna garda (IRGC) tvrdi da su nomadska plemena u planinama pucala na dva helikoptera Black Hawk koji su sudjelovali u operaciji spašavanja.
BBC Verify potvrdio je autentičnost snimke iz petka na kojoj se vidi kako tri naoružane osobe pucaju prema najmanje dva helikoptera Black Hawk.
Iransko vrhovno vojno zapovjedništvo zasluge za obaranje oba američka zrakoplova pripisalo je novim sustavima protuzračne obrane, prema državnoj agenciji IRNA.
Regija Kohgiluyeh i Boyer-Ahmad je planinska pokrajina na jugozapadu zemlje s više od 700.000 stanovnika, uključujući nomade.
Nomadi u tom području poznati su po nošenju pušaka radi zaštite stoke i kampova od divljih životinja i krađa u udaljenim planinskim područjima.
Pokrajina Khuzestan važna je za naftnu i druge industrije. Ima više od 4,7 milijuna stanovnika raznolike etničke strukture, uključujući Arape, Perzijance, Lore i druge skupine.
Što znamo o svrsi zrakoplova?
F-15E je dizajniran za misije zrak-zrak i zrak-zemlja. U Iranu su najvjerojatnije sudjelovali u obrambenim zadaćama presretanja iranskih dronova i krstarećih projektila. U ulozi napada na ciljeve na zemlji, zrakoplov može koristiti laserski i GPS navođeno precizno oružje, kao i druge vrste bombi.
Zrakoplov ima dva člana posade: pilota i časnika za sustave naoružanja u stražnjem sjedalu. Taj časnik, poznat kao "Wizzo", zadužen je za odabir ciljeva i programiranje naoružanja za napad.
Ovakav sustav s dvije osobe omogućuje podjelu opterećenja, osobito u složenim situacijama kada pilot mora izbjegavati prijetnje.
Ne znamo točno što je srušilo ovaj američki zrakoplov, no ako su ga oborile iranske snage, najvjerojatniji uzrok je projektil zemlja-zrak (SAM).
