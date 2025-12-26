Oglas

ZAPADNA OBALA

Palestinac ubio dvoje ljudi na sjeveru Izraela: "To je bio teroristički napad"

Hina
|
26. pro. 2025. 14:23
Israeli soldiers carrying weapons walk during a weekly settlers' tour in Hebron, in the Israeli-occupied West Bank
REUTERS/Mussa Qawasma

Palestinski napadač pregazio je muškarca i izbo ženu te ih oboje ubio na sjeveru Izraela u petak, priopćile su izraelske hitne službe.

Napadača s okupirane Zapadne obale na mjestu događaja ranio je civil te je prevezen u bolnicu, priopćila je izraelska policija. "Ovo je bio teroristički napad", dodala je policija.

Izraelski ministar obrane Israel Katz rekao je da je naredio vojsci da snažno odgovori u gradu Kabatiji na Zapadnoj obali, odakle je, kako je rekao, došao napadač, kako bi spriječila daljnje napade.

Izraelska vojska izjavila je da se "priprema za operaciju" u tom području.

Izraelska hitna pomoć izjavila je da je u napadu ozlijeđen i tinejdžer te da su muškarac i žena proglašeni mrtvima na mjestu događaja nakon što ih liječnici nisu uspjeli reanimirati.

Teme
izrael zapadna obala

