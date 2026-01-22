Oglas

Gaza

Palestinci reagirali na Trumpovo 'primirje' — "Ovo nije život, ovo je smaknuće“

author
N1 Info
|
22. sij. 2026. 21:58
djeca, Gaza
AFP / OMAR AL-QATTAA

Najmanje 1.820 Palestinaca je ubijeno ili ranjeno u 1.300 izraelskih kršenja primirja.

Oglas

Raseljen Palestinac Saed Na’im izrazio je skepsu prema govorima o miru i predloženim razvojnim planovima za Gazu uoči summita Odbora za mir u Davosu.

„Slušamo o miru, ali zapravo ne znamo ništa. Ne možemo vidjeti ni osjetiti ništa opipljivo i ne znamo kada će se to dogoditi“, rekao je za Al Jazeeru.

„Situacija je strašna – šatori zimi, na ledenoj hladnoći. Prije nekoliko dana devetero djece umrlo je od hladnoće. Što su ti šatori? Da je to na tri mjeseca, ljudi bi to mogli izdržati. Ali ovako traje godinama, a još će trajati. Ovo nije život, ovo je pogubljenje.“

U međuvremenu, izraelski napadi na Gazu nastavili su se unatoč važećem primirju. Od prošlog listopada, kada je primirje dogovoreno, najmanje 1.820 Palestinaca je ubijeno ili ranjeno u 1.300 izraelskih kršenja tog sporazuma.

Teme
Gaza Genocid u Gazi Humanitarna kriza Pojas Gaze Primirje cionizam izrael blokira humanitarnu pomoć

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ