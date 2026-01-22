Palestinci reagirali na Trumpovo 'primirje' — "Ovo nije život, ovo je smaknuće“

Najmanje 1.820 Palestinaca je ubijeno ili ranjeno u 1.300 izraelskih kršenja primirja.
Raseljen Palestinac Saed Na’im izrazio je skepsu prema govorima o miru i predloženim razvojnim planovima za Gazu uoči summita Odbora za mir u Davosu.
„Slušamo o miru, ali zapravo ne znamo ništa. Ne možemo vidjeti ni osjetiti ništa opipljivo i ne znamo kada će se to dogoditi“, rekao je za Al Jazeeru.
„Situacija je strašna – šatori zimi, na ledenoj hladnoći. Prije nekoliko dana devetero djece umrlo je od hladnoće. Što su ti šatori? Da je to na tri mjeseca, ljudi bi to mogli izdržati. Ali ovako traje godinama, a još će trajati. Ovo nije život, ovo je pogubljenje.“
U međuvremenu, izraelski napadi na Gazu nastavili su se unatoč važećem primirju. Od prošlog listopada, kada je primirje dogovoreno, najmanje 1.820 Palestinaca je ubijeno ili ranjeno u 1.300 izraelskih kršenja tog sporazuma.
