Ovo su ljudi koji bi trebali osigurati mir u Gazi

Izrael i Hamas međusobno se optužuju za kršenje primirja u Gazi, gdje je od početka primirja u listopadu ubijeno preko 440 Palestinaca, uključujući više od 100 djece, i tri izraelska vojnika. Izraelski napad na Gazu od kraja 2023. ubio je desetke tisuća ljudi, izazvao krizu gladi i interno raselio cijelo stanovništvo Gaze. Brojni stručnjaci za ljudska prava, znanstvenici i istraga UN-a kažu da se to svodi na genocid. Izrael je rekao da je poduzeo mjere u samoobrani nakon što su militanti predvođeni Hamasom ubili 1200 ljudi i uzeli preko 250 talaca u svom napadu u listopadu 2023.