Pam Bondi: SAD uhitio jednog od sudionika napada na konzulat u Bengaziju

SAD je uhitio osobu osumnjičenu za sudjelovanje u napadu na američki konzulat u Bengaziju u Libiji 2012. godine, rekla je u petak glavna državna odvjetnica Pam Bondi.
Pam Bondi rekla je da je Zubajar al-Bakuš izručen Sjedinjenim Državama i da će se suočiti s optužbama za ubojstvo, podmetanje požara i terorizam.
"FBI je uhitio jednog od ključnih sudionika napada u Bengaziju. Zubajar al-Bakuš sletio je u zračnu bazu Andrews jutros u 3 sata. U našem je pritvoru", rekla je Bondi na konferenciji za novinare.
Četiri američka vojnika ubijena su u incidentu 11. rujna 2012., za koji se isprva mislilo da je spontana reakcija na prosvjede, ali je kasnije identificiran kao namjerni napad ekstremista, od kojih su neki bili povezani sa skupinama bliskim Al-Kaidi. Dvije druge osobe uhićene su i osuđene zbog sudjelovanja u napadu.
Napad je postao simbol kaosa u Bengaziju i Libiji u cjelini, ističući nestabilnost i prisutnost terorizma u regiji nakon NATO-ovog bombardiranja. Potaknuo je niz istraga u Sjedinjenim Državama, u kojima su se republikanci u Kongresu sukobili s tadašnjom državnom tajnicom Hillary Clinton uoči predsjedničkih izbora 2016. na kojima se natjecala kao demokratska kandidatkinja.
