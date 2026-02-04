Tko je bio Saif el-Islam Gadafi: Jedna od najmoćnijih i najokrutnijih figura Libije

Upozorio je da će poteći rijeke krvi i da će se vlast boriti do posljednjeg muškarca, žene i metka. „Cijela Libija bit će uništena. Trebat će nam 40 godina da se dogovorimo kako voditi zemlju, jer će danas svi željeti biti predsjednik ili emir i svi će htjeti voditi zemlju“, rekao je, mašući prstom pred kamerom u televizijskom obraćanju.