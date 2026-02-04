oblikovao je politiku
Tko je bio Saif el-Islam Gadafi: Jedna od najmoćnijih i najokrutnijih figura Libije
Najpoznatiji sin pokojnog libijskog vođe Moamera Gadafija, Saif al-Islam Gadafi, ubijen je, priopćili su izvori bliski obitelji, njegov odvjetnik Halid al-Zajdi i libijski mediji. Iako nije imao službenu funkciju, nekoć je smatran najmoćnijom osobom u toj sjevernoafričkoj zemlji nakon svog oca Moamera Gadafija, koji je vladao više od četiri desetljeća.
Saif al-Islam oblikovao je politiku i posredovao u visokoprofilnim, osjetljivim diplomatskim misijama, podsjeća Reuters. Predvodio je pregovore o tome da Libija odustane od „oružja za masovno uništenje“ te je dogovarao odštetu obiteljima poginulih u bombardiranju leta Pan Am 103 iznad Lockerbieja u Škotskoj 1988. godine, prenosi Nova.rs.
Odlučan osloboditi Libiju statusa parije, Saif al-Islam surađivao je sa Zapadom i predstavljao se kao reformist, zalažući se za ustav i poštovanje ljudskih prava.
Obrazovan u Velikoj Britaniji
Obrazovao se u Velikoj Britaniji na London School of Economics i tečno je govorio engleski jezik. Mnogi su ga jedno vrijeme smatrali prihvatljivim, Zapadu naklonjenim licem Libije.
Međutim, kada je 2011. izbila pobuna protiv dugogodišnje Gadafijeve vladavine, Saif al-Islam odmah je izabrao obiteljsku i plemensku lojalnost ispred brojnih prijateljstava te postao arhitekt brutalnog obračuna s pobunjenicima.
Govoreći za Reuters u vrijeme ustanka, rekao je: „Ovdje se borimo u Libiji, ovdje umiremo u Libiji.“
„Borimo se do posljednjeg metka“
Upozorio je da će poteći rijeke krvi i da će se vlast boriti do posljednjeg muškarca, žene i metka. „Cijela Libija bit će uništena. Trebat će nam 40 godina da se dogovorimo kako voditi zemlju, jer će danas svi željeti biti predsjednik ili emir i svi će htjeti voditi zemlju“, rekao je, mašući prstom pred kamerom u televizijskom obraćanju.
Nakon što su pobunjenici zauzeli glavni grad Tripoli, Saif al-Islam pokušao je pobjeći u susjedni Niger, prerušen u beduinskog plemića.
Milicija brigade Abu Bakr al-Sadiq uhvatila ga je na pustinjskoj cesti i prevezla u zapadni grad Zintan otprilike mjesec dana nakon što su pobunjenici uhvatili i pogubili njegova oca.
„Ostajem ovdje. Ispraznit će svoje oružje u mene čim izađem van“, zabilježeno je na audio snimci dok su stotine ljudi okružile zrakoplov libijskog ratnog zrakoplovstva.
Saif al-Islam je izdan i predan pobunjenicima.
Pritvor u Zintanu
Sljedećih šest godina proveo je u pritvoru u Zintanu, daleko od luksuznog života koji je imao pod Gadafijevim režimom. Human Rights Watch posjetio ga je, a direktorica te organizacije za Libiju, Hanan Salah, izjavila je tada za Reuters da nije prijavio zlostavljanje.
„Bili smo zabrinuti zbog toga što je veći dio vremena u pritvoru bio u izolaciji“, dodala je. Rekao je da je izoliran od svijeta i da ne prima posjete. Međutim, imao je pristup televiziji sa satelitskim kanalima i nekim knjigama, dodala je Salah.
Godine 2019. sud u Tripoliju osudio je Saifa al-Islama na smrt strijeljanjem zbog ratnih zločina. Također ga traži Međunarodni kazneni sud (ICC) u Haagu, koji je izdao nalog za uhićenje zbog „ubojstava i progona“.
Kontroverzna kandidatura
Godinama je živio u ilegali u Zintanu kako bi izbjegao atentat, nakon što ga je milicija oslobodila 2017. godine na temelju zakona o amnestiji.
Odjeven u tradicionalnu libijsku nošnju i s turbanom, pojavio se 2021. u južnom gradu Sabhi kako bi predao kandidaturu za predsjedničke izbore.
Međutim, njegova kandidatura bila je kontroverzna i mnogi koji su pretrpjeli represiju pod Gadafijevom vlašću nisu je gledali blagonaklono. Oružane skupine nastale iz pobunjeničkih frakcija iz 2011. godine odbacile su je.
Kako je izborni proces krajem 2021. odmicao bez stvarnog dogovora o pravilima, kandidatura Saifa al-Islama postala je jedna od glavnih točaka sporenja.
Diskvalificiran je zbog presude iz 2015. godine, no kada je pokušao uložiti žalbu, borci su blokirali sud. Nastali sporovi pridonijeli su kolapsu izbornog procesa i povratku političkog zastoja u Libiji.
