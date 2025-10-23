FOTO / Popularni trgovački lanac na police je stavio neobičan proizvod koji je osvojio svijet

No, nije samo uzorak na jakni privukao pozornost. Rukavi su posebno zanimljivi – nastavljaju se rastezljivim smeđim rukavicama i srebrnim manžetama, pa jakna izgleda poput pečenog krumpira zamotanog u aluminijsku foliju. Uključuje i srebrnu kabanicu koja podsjeća na foliju i, prema Aldiju, omogućuje onome tko je nosi da "osjeti toplinu, kao da je upravo izvađen iz pećnice". Kupci ovu neobičnu jaknu mogu osvojiti putem natječaja na Aldijevim profilima na TikToku i Instagramu.