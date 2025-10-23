Oglas

FOTO / Popularni trgovački lanac na police je stavio neobičan proizvod koji je osvojio svijet

N1 Info
23. lis. 2025. 08:11
Aldi
Unsplash/Ilustracija

Poznati lanac supermarketa Aldi predstavio je u Velikoj Britaniji novi modni hit – jaknu s motivom krumpira, koja je odmah postala hit među Britancima. Aldi je u suradnji s modnom kućom Agro Studio, poznatom po kreacijama za zvijezde poput Beyonce i Lady Gage, osmislio ovu limitiranu kolekciju.

"Znamo da naši kupci vole pečeni krumpir, pa je lansiranje ove jakne bilo logičan potez – posebno sada, kad temperature padaju. Naša najnovija kreacija, inspirirana jednim od najomiljenijih jela, ove će jeseni razveseliti sve ljubitelje pečenog krumpira“, izjavila je Julie Ashfield, komercijalna direktorica Aldija u Ujedinjenom Kraljevstvu, piše Metropolitan.si.

Aldi jakna
Aldi

No, nije samo uzorak na jakni privukao pozornost. Rukavi su posebno zanimljivi – nastavljaju se rastezljivim smeđim rukavicama i srebrnim manžetama, pa jakna izgleda poput pečenog krumpira zamotanog u aluminijsku foliju. Uključuje i srebrnu kabanicu koja podsjeća na foliju i, prema Aldiju, omogućuje onome tko je nosi da "osjeti toplinu, kao da je upravo izvađen iz pećnice". Kupci ovu neobičnu jaknu mogu osvojiti putem natječaja na Aldijevim profilima na TikToku i Instagramu.

