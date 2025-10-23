Charles i Lav pišu povijest: Kralj i papa zajedno molili prvi put u 500 godina

Henrikova želja za muškim nasljednikom, i novom suprugom koja bi mu to mogla omogućiti, poslužila je kao krajnji razlog tomu, ali i drugi su čimbenici igrali ulogu. Naime, engleska je kruna plijenila crkvenu imovinu, usporedno s jačanjem protestantskih ideja u Engleskoj. Dok se Engleska kolebala između katoličanstva i protestantizma za vrijeme vladavine Henrikovih kćeri Marije I. i Elizabete I., stotine katolika i protestanata pogubljene su zbog svoje vjeroispovijesti, zbog čega su često bili i spaljivani na lomači.