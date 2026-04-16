Papa Lav: Svijet razara nekolicina tirana

Papa Lav XIV. u četvrtak je kritizirao čelnike koji troše milijarde na ratove, kazavši ijekom posjeta Kamerunu kako svijet „razara nekolicina tirana”.
Neuobičajeno snažne kritike Lava XIV. uslijedile su nakon što ga je američki predsjednik Donald Trump ponovno napao na društvenim mrežama, a potpredsjednik SAD-a J.D. Vance poglavaru Katoličke Crkve poručio da bude „oprezniji kad govori o teološkim pitanjima”.
Lav, prvi papa iz SAD-a, osudio je i čelnike koji koriste religijski rječnik da bi opravdali sukobe. Tijekom susreta u najvećem gradu kamerunskih anglofonih regija, gdje je desetljetni sukob odnio tisuće života, Papa je pozvao na „odlučnu promjenu smjera”.
„Gospodari rata pretvaraju se da ne znaju kako je za uništenje potreban tek trenutak, a za obnovu često nije dovoljan ni cijeli život”, rekao je Sveti Otac.
„Zatvaraju oči pred činjenicom da se milijarde dolara troše na ubijanje i razaranje, dok se nigdje ne mogu pronaći resursi nužni za ozdravljenje, obrazovanje i obnovu”.
Trumpovi napadi na Lava, započeti uoči njegove ambiciozne turneje po četiri afričke zemlje i ponovljeni kasno u utorak, izazvali su zaprepaštenje u Africi, domu više od petine svjetskih katolika, piše Reuters.
Lav, relativno suzdržan tijekom prve godine vođenja Crkve od 1,4 milijarde vjernika, postao je otvoreni kritičar rata započetog američko-izraelskim napadima na Iran.
U četvrtak je snažno kritizirao vođe koji zazivaju vjerske motive da bi opravdali ratne pohode.
„Teško onima koji manipuliraju religijom i samim Božjim imenom radi vlastite vojne, ekonomske i političke koristi, povlačeći ono što je sveto u tamu i prljavštinu”, rekao je.
„To je svijet okrenut naglavačke, izrabljivanje Božjeg stvaranja koje svaka poštena savjest mora osuditi i odbaciti”.
Papa je slične poruke uputio i prošli mjesec kad je rekao da Bog odbacuje molitve čelnika čije su „ruke pune krvi”, što je uvelike protumačeno kao kritika upućena američkom ministru rata Peteu Hegsethu koji je kršćanskom terminologijom opravdavao rat u Iranu.
Trump je s kritikama započeo u nedjelju, na svojoj društvenoj mreži Truth Social nazvavši Papu „slabim pitanju kriminala i užasnim za vanjsku politiku”.
Američki predsjednik u međuvremenu je objavio sliku generiranu AI-jem u kojoj se prikazao kao Isus. Nakon vala kritika povukao je tu sliku, no u srijedu je podijelio sliku Isusa koji ga grli.
Lav je u ponedjeljak Reutersu najavio da neće prestati govoriti o ratu u Iranu, ali ne želi odgovoriti Trumpu.
Nakon dolaska u kamerunski glavni grad Yaounde u srijedu pozvao je vladu te srednjoafričke države, predvođenu 93-godišnjim Paulom Biyom, najstarijim vladarom na svijetu, da iskorijeni korupciju i odupre se „hirovima bogatih i moćnih”.
Papin posjet anglofonoj Bamendi u četvrtak je dao samo slabu nadu u rješavanje tamošnjeg sukoba, duboko ukorijenjenog u kompleksnoj kolonijalnoj povijesti zemlje.
Kamerun, bivša njemačka kolonija, nakon Prvog svjetskog rata podijeljen je između Britanije i Francuske. Francuski dio stekao je neovisnost 1960., a godinu dana kasnije pridružio mu se manji britanski teritorij na zapadu.
