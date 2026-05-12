Pentagon objavio nove brojke: Ovo je cijena rata u Iranu

Američki rat u Iranu stajao je do sada 29 milijardi američkih dolara, izjavio je u utorak visoki dužnosnik Pentagona, što je povećanje od četiri milijarde u odnosu na procjenu iznesenu krajem prošlog mjeseca.
Sa samo šest mjeseci do parlamentarnih izbora, na kojima bi republikanci predsjednika Donalda Trumpa mogli voditi tešku borbu za očuvanje većine u Zastupničkom domu, demokrati postižu visok rejting u ispitivanjima javnog mnijenja dok pokušavaju povezati rat s pitanjem visokih troškova života.
Pentagon je 29. travnja objavio da je rat do tog trenutka stajao 25 milijardi američkih dolara.
Jules Hurst, koji obavlja dužnost kontrolora, rekao je zakonodavcima u utorak da novi trošak uključuje ažurirane podatke o popravku i zamjeni opreme te operativne troškove.
"Zajednički stožerni tim i tim kontrolora neprestano preispituju tu procjenu", rekao je Hurst. Govorio je uz ministra obrane Petea Hegsetha i načelnika Združenog stožera, generala Dana Cainea.
Nije jasno kako je Pentagon došao do brojke od 29 milijardi dolara.
Izvor je za Reuters u ožujku izjavio da je Trumpova administracija procijenila da je prvih šest dana rata stajalo najmanje 11,3 milijarde dolara.
