Pentagon otkrio koliko SAD košta rat s Iranom

Prvi put otkako su SAD i Izrael pokrenuli rat protiv Irana američki ministar obrane Pete Hegseth i predsjednik Združenog stožera došli su pred kongresni odbor, gdje je Hegseth odgovarao na pitanja zakonodavaca, dok je Jules Hurst dao pregled ukupnih troškova rata s Iranom.
Američki ministar obrane rekao je da “cijeni priliku” svjedočiti u prilog Trumpovu povijesnom zahtjevu za obrambeni proračun od 1,5 bilijuna dolara za fiskalnu 2027. godinu: “Predsjednikov zahtjev za proračun odražava hitnost trenutka”, rekao je Hegseth. Braneći zahtjev Bijele kuće za povećanje obrambenog proračuna, kaže da Trump želi američku obrambenu industriju “vratiti na ratne postavke”.
Ponovio je Trumpovu tvrdnju da SAD neće dopustiti Iranu da razvije nuklearno oružje te da američki pregovarači rade na postizanju sporazuma. “Najveći protivnici s kojima se trenutno suočavamo su nepromišljene, slabe i defetističke riječi kongresnih demokrata i nekih demokrata”, rekao je Hegseth.
Na pitanje kako Bijela kuća planira natjerati Iran da pristane na novi nuklearni sporazum, Hegseth kaže da SAD mora “dovesti ih do točke gdje će za stolom odustati”. Tvrdio je da, iako su američki i izraelski napadi na iranska nuklearna postrojenja prošle godine bila “uništavajuća”, Iran i dalje ima “nuklearne ambicije”, kao i “konvencionalni štit tisuća projektila”.
Na saslušanju Odbora za oružane snage Zastupničkog doma, zajedno s Hegsethom sudjelovao je i dužnosnik Pentagona Jules Hurst, koji je dao pregled ukupnih troškova rata s Iranom. Rekao je da je rat dosad koštao 25 milijardi dolara, uglavnom za streljivo.
Al Jazeera piše kako je razlog zbog kojeg je ovo saslušanje bitno jest taj što je ovo prvi put otkako su SAD i Izrael pokrenuli rat protiv Irana da su ministar obrane i predsjednik Združenog stožera došli pred kongresni odbor. Pišu, također, kako demokrati žele odgovore. Žele znati koja je strategija, koliko je oružja upotrijebljeno i koliki su troškovi.
Ustav kaže da samo Kongres može pokrenuti ili odobriti rat. Kongres nije bio konzultiran niti je o tome glasao. Razgovarajući s članovima na Capitol Hillu, njihovo strpljenje sve više jenjava kada je riječ o ratu protiv Irana, zbog njegovog utjecaja na globalnoj i domaćoj razini, posebno kada je riječ o cijenama goriva i hrane.
PROČITAJTE JOŠ
