FOTO / Pogledajte kako se svijet oprostio od 2025. i dočekao Novu godinu

Stotine tisuća ljudi dočekale su novu godinu uz vatromet i glazbu u brazilskoj obalnoj metropoli Riju de Janeiru. Okupljeno mnoštvo zabavljalo se uz izvođače koji su se izmjenjivali na golemoj pozornici postavljenoj na Copacabani uz glazbu i vatromet. Riječ je o zabavi poznatoj pod nazivom "Reveillon", a organizatori se nadaju da će nadmašiti vlastiti Guinnessov svjetski rekord postavljen u 2024. za najveću proslavu dočeka nove godine.