FOTO / Pogledajte kako su građani diljem Hrvatske dočekali Novu godinu

„Na dobro vam došla 2026. godina. Želim vam u novoj godini puno zdravlja, sreće i smijeha. Uživajte u najljepšem gradu na svijetu, jedinom koji počinje s velikim slovom G“, poručio je Franković u novogodišnjoj čestitci u prvim sekundama nakon ponoći sugrađanima i gostima grada kojih je, prema podacima službene aplikacije za broj posjetitelja u povijesnoj jezgri, bilo oko 16,5 tisuća. Uz Dina Merlina, na dubrovačkom dočeku nastupili su i Jakov Jozinović te Hiljson Mandela.