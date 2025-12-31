Oglas

Od sutra velika promjena u parkiranju u Zagrebu: Ovo su nova pravila naplate

N1 Info
31. pro. 2025. 11:31
Sanjin Strukic/PIXSELL

Ako zbog nastalih promjena uvjeta parkiranja korisnici više ne žele koristiti ranije izdane komercijalne parkirališne karte, mogu zatražiti poništenje te povrat iznosa u visini razmjernog neiskorištenog perioda valjanosti karte.

Satne, dnevne, mjesečne te godišnje komercijalne parkirališne karte od sutra će vrijediti isključivo u zoni za koju su kupljene. Podsjetimo, dosad je komercijalna parkirališna karta kupljena za zonu u kojoj se plaća veća naknada vrijedila i u zoni za koju se plaća manja naknada, prenosi Večernji list.

Ograničenje važenja komercijalnih parkirališnih karata na parkirališnu zonu za koju su kupljene uvodi se s ciljem povećanja protočnosti na javnim parkiralištima kojima upravlja Zagrebparking, javljaju iz Holdinga. Ako zbog nastalih promjena uvjeta parkiranja korisnici više ne žele koristiti ranije izdane komercijalne parkirališne karte, mogu zatražiti poništenje te povrat iznosa u visini razmjernog neiskorištenog perioda valjanosti karte na blagajni Centra za korisnike u Ulici grada Vukovara 41 ili putem e-maila [email protected], objašnjavaju. 

Teme
Zagreb parking

