Poljski predsjednik: Trebamo pokrenuti svoj nuklearni program

Nawrocki, povjesničar koji je do 2021. vodio Muzej Drugog svjetskog rata u Gdanjsku, u poljskoj je javnosti od ranije poznat kao snažan kritičar ruskog i sovjetskog imperijalizma. Godinama je bio i direktor Instituta nacionalnog sjećanja (IPN), državne institucije koja se bavi istraživanjem totalitarnih zločina.

