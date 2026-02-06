"Poljupci iz Bruxellesa": Epsteinove briselske tajne

U drugoj razmjeni nepoznati pošiljatelj izvještava Epsteina da su održali video poziv sa ženom koja je djelovala „prilično simpatično“, iako joj „nisu mogli dobro vidjeti lice“. Žena, za koju se kaže da „čeka vizu“, opisana je kao osoba koja je ranije bila „booker u manekenskoj agenciji" uz komentar "Mislim da će dobro proći nakon našeg razgovora.“