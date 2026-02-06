"Poljupci iz Bruxellesa": Epsteinove briselske tajne

Osuđeni seksualni prijestupnik Jeffrey Epstein održavao je mrežu kontakata u Bruxellesu tijekom desetljeća, dopisujući se s moćnim ljudima i s manekenskim agencijama o ženama, pokazuju dokumenti.
Najnoviji paket spisa koje je objavilo američko Ministarstvo pravosuđa pokazuje da je pokojni američki financijer planirao nekoliko putovanja u belgijsku prijestolnicu, gdje se nalaze mnogi najvažniji uredi Europske unije, te da je imao kontakte s ljudima u gradu između 2010. i 2019. Nijedan od njegovih sastanaka nije bio javno objavljen, ali e-mailovi prikazuju niz mogućih posjeta njega i navodnih posrednika, piše Politico.
Epstein, za kojeg tužitelji tvrde da je „stvorio golemu mrežu maloljetnih žrtava koje je seksualno iskorištavao“, imao je ponovljenu korespondenciju o ženama u Europi.
Lanac e-mailova iz 2010. poslan Epsteinu uključuje opis žene identificirane kao „Kelly C.“, koji je dostavila briselska „manekenska agencija“. Navedene su Kellyine tjelesne mjere, uz potvrdu da ima „vrlo lijep temperament“.
POLITICO nije uspio stupiti u kontakt s agencijom. Posjet adresi povezanoj s tom agencijom u razmjeni poruka, u središtu Bruxellesa blizu Avenue Louise, otkrio je zgradu koja sada izgleda prazno.
U razmjeni se pojavljuje i predstavnik identificiran kao osoba iz MC2 Model Managementa — agencije koju je suosnovao Epsteinov dugogodišnji suradnik Jean-Luc Brunel. Brunel je pronađen obješen u svojoj zatvorskoj ćeliji u Parizu 2022., gdje je bio pritvoren zbog sumnje da je silovao maloljetnice i trgovao djecom u svrhu seksualnog iskorištavanja.
MC2 sada više ne postoji i nije bilo moguće dobiti komentar.
Također 2010., Epstein je primio poruku s neimenovane adrese u kojoj ga pošiljatelj obavještava da se „sprema za sutrašnji let“ i da će mu „poslati novi broj iz Bruxellesa!“
Druga poruka Epsteinu, također s neimenovanene adrese, jednostavno glasi: „nedostaješ mi))))) bisous iz Bruxellesa.“ "Bisous" na francuskom znači poljupci.
U drugoj razmjeni nepoznati pošiljatelj izvještava Epsteina da su održali video poziv sa ženom koja je djelovala „prilično simpatično“, iako joj „nisu mogli dobro vidjeti lice“. Žena, za koju se kaže da „čeka vizu“, opisana je kao osoba koja je ranije bila „booker u manekenskoj agenciji" uz komentar "Mislim da će dobro proći nakon našeg razgovora.“
Pošiljatelj je zatim zatražio da odleti u belgijsku prijestolnicu. Epstein je odgovorio: „Da, put u Bruxelles.“
Godinu dana kasnije, 2011., Epstein je dobio e-mail od svoje asistentice koja ga obavještava da je „Jean Luc nazvao da pozdravi i da ti javi da večeras odlazi [za] Bruxelles.“ U e-mailu nisu navedeni dodatni detalji o pozivatelju.
Jedan navodni Epsteinov posjet Bruxellesu bio je planiran na samo nekoliko sati. Prema bilješci o rezervaciji koju je asistent poslao Epsteinu, u siječnju 2019. namjeravao je putovati vlakom iz Pariza zajedno s neimenovanim francuskim i ukrajinskim pratiteljima, stići na briselski Gare du Midi oko 17 sati i ponovno otići nešto nakon 20 sati. Svrha putovanja nije jasna.
Belgijski susreti
Epstein je dobio niz preporuka restorana za belgijsku prijestolnicu.
Jedan kontakt rekao mu je da je Belga Queen, elegantna prenamijenjena banka u povijesnom središtu, jedan od „najboljih“ restorana u Bruxellesu.
Godine 2019., kada se tadašnji slovački ministar vanjskih poslova Miroslav Lajčák želio sastati s osramoćenim američkim financijerom, rekao je da je rezervirao stol u La Brasserie des Étangs Mellaerts, luksuznom restoranu u zelenom briselskom predgrađu Woluwe-Saint-Pierre. Restoran je odbio potvrditi POLITICU je li rezervacija doista bila napravljena.
Lajčák je u subotu podnio ostavku na svoju posljednju dužnost savjetnika za nacionalnu sigurnost slovačkog premijera nakon što su dokumenti pokazali da je održavao bliske odnose s Epsteinom i nakon financijerove osude 2008. zbog traženja seksa od maloljetnice. Lajčák je rekao da nije učinio ništa pogrešno i da se osjeća kao „budala“ što je održavao kontakt.
„Moj omiljeni restoran bio je L’Idiot Du Village“, rekao je Peter Mandelson, bivši britanski ministar i europski povjerenik od 2004. do 2008. — i redovit Epsteinov kontakt — jednom neimenovanom kontaktu koji je tražio preporuke nakon što je Epstein rekao da Mandelson dobro poznaje grad. Taj sada zatvoreni bistro bio je skriven u popločanoj uličici u četvrti Marolles i bio je cijenjen zbog svojih jela od morskih plodova.
Mandelson će se povući iz javne službe, rekao je u utorak. Britanska policija i Europska komisija istražuju je li prekršio zakon kada je Epsteinu unaprijed dao obavijest 2010. o planiranom paketu pomoći od 500 milijardi eura tijekom grčke dužničke krize.
Epstein — za kojeg se navodi da je u trenutku smrti imao osobno bogatstvo od 440 milijuna dolara i poslovne interese širom financijskih tržišta — više je puta komentirao politiku EU-a u e-mailovima.
Godine 2018. Epstein je razmjenjivao e-mailove sa Steveom Bannonom, bivšim glavnim savjetnikom američkog predsjednika Donalda Trumpa, koji je prethodne godine napustio Bijelu kuću, o planovima Europske komisije da ponovno razmotri regulatorne okvire za kriptovalute osmišljene kako bi se spriječila njihova upotreba u ilegalnim aktivnostima.
„Moramo ovo zaustaviti odmah u startu“, napisao je Bannon, na što je Epstein odgovorio: „EU regulative. Povlače se bojne linije… javi mi kad tvoji Talijani završe s tobom.“ Nije jasno na koje je Talijane mislio.
Jedan dokument pokazuje račun koji pripada istraživaču kibernetičke sigurnosti koji poziva Epsteina da doprinese jednom političkom govoru.
„Jeffrey, sljedeći tjedan držim govor od 15 minuta u Europskom parlamentu o regulaciji softvera za provale/nadzor“, stoji u e-mailu. Poslan je 2015., dok je EU dovršavao pripremni rad na ključnim pravilima o zaštiti podataka koja su usvojena sljedeće godine. „U prilogu su moje bilješke za govor, ako imaš vremena proći kroz njih i dati povratnu informaciju, bilo bi sjajno. Mislim da bi bio dobar primjer ciljne publike. Hvala!“
Uključivanje u objavljene dokumente ne znači automatski krivnju, a istraživač je, putem svog odvjetnika, odbio komentirati.
U ponedjeljak je belgijski princ Laurent — brat kralja — objavio izjavu potvrđujući da se s Epsteinom sastao dva puta, nakon što se njegovo ime pojavilo u tajkunovu sada objavljenom adresaru. Laurent tvrdi da nije učinio ništa neprikladno i inzistirao je da govori kako bi zaustavio „glasine“ o svojoj uključenosti.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare