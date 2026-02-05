Riječ koja se 859 puta pojavljuje u Epsteinovim dosjeima navodno je tajni kod

Riječ se pojavljuje stotinama puta, a smatra se da je referenca na najuznemirujuće zločine.
U Epsteinovim dosjeima postoji riječ koja se pojavljuje čak 859 puta, a ljudi strahuju da je riječ o kodu koji otkriva što se doista događalo u svijetu Jeffreyja Epsteina, piše Lad Bible.
Američko Ministarstvo pravosuđa nedavno je objavilo još oko tri milijuna dokumenata u sklopu Epsteinovih dosjea, koji sadrže niz novih otkrića.
Epsteinovi dosjei dostupni su javnosti i svatko može posjetiti internetsku stranicu Ministarstva pravosuđa te preuzeti PDF bilo kojeg dijela dokumentacije koji želi.
Samo spominjanje u dosjeima ne predstavlja dokaz nezakonitog ponašanja, no pojedini dokumenti sadrže optužbe i navode zbog kojih će se morati postavljati ozbiljna pitanja.
U dosjeima se također ponavljaju izrazi za koje se ljudi boje da su kod za nešto drugo, budući da se riječ "pizza” u dokumentima pojavljuje 859 puta, a postoji zabrinutost da u nekim slučajevima ta riječ znači potpuno nešto drugo.
Zašto bi riječ "pizza” mogla biti kod?
The Telegraph je ranije upozoravao da su skupine za internetsku sigurnost obavještavale javnost o tajnim kodovima koje su pedofili koristili kako bi međusobno komunicirali bez izravnog izricanja svojih namjera.
Navodi se da su pedofili koristili emotikone sira i pizze kako bi predstavljali inicijale "CP”, što znači "dječja pornografija”.
Epstein je osuđen zbog nagovaranja maloljetnica na prostituciju, a činjenica da je bio pedofil ne dovodi se u pitanje.
Među brojnim spominjanjima riječi "pizza” u dosjeima, mnoga se doista odnose na rasprave o hrani, no s obzirom na to da se ta riječ u prošlosti koristila kao tajni kod među pedofilima, pravo značenje nekih navoda moglo bi biti prikriveno.
U međuvremenu, riječ "sir” pojavljuje se 1.138 puta i, opet, mnogi se navodi odnose na hranu, iako neki primjeri djeluju neobično.
