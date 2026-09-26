SOCIJALNI PROGRAM
Hrvatska s pola milijuna eura pomaže Hrvatima u Srbiji
Ministar rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike Hrvatske Alen Ružić najavio je u Subotici izdvajanje 500.000 eura potpore socijalnom programu hrvatske zajednice u Srbiji, koja je demografski i ekonomski u teškom položaju.
"Pomažući na ovaj način i rješavajući konkretne probleme, slabosti, pomažući onima kojima je pomoć najpotrebnija, zapravo posredno osnažujemo pozitivna načela i održivost društva kao takvog", izjavio je ministar Ružić nakon sastanka s vodstvom Hrvatskog nacionalnog vijeća (HNV) u Subotici.
Ružić je rekao da će se prvi poziv odnositi na dva osnovna područja – pomoć pojedincima i obiteljima u konkretnim životnim potrebama, te program pomoći u kući, kroz koji bi se zapošljavale osobe iz zajednice kao pomagači starijim, nemoćnim i drugim osobama kojima je potrebna pomoć.
Pomoć pojedincima i obiteljima mogla bi uključivati ogrjev, optička i druga pomagala, hranu, lijekove, manje popravke u kući, prijevoz i troškove liječenja, odnosno druge potrebe koje će se utvrđivati pojedinačno.
Drugi dio programa predviđa mrežu pomagača na terenu koji bi korisnicima pomagali u svakodnevnim poslovima, nabavi hrane i lijekova, odlascima liječniku, administrativnim poslovima i održavanju kućanstva, ali i pružali društvenu i psihološku potporu kroz razgovor i druženje.
Predsjednica HNV-a Jasna Vojnić rekla je da se novim programom otvara područje socijalne sigurnosti kao nova sastavnica brige o hrvatskoj zajednici u Srbiji.
"Zadnjih nekoliko godina napravili smo velike iskorake u obrazovanju, kulturi, infrastrukturi, poljoprivredi i institucionalnom razvoju, a danas otvaramo još jedno veliko novo područje bez kojeg zapravo nema cjelovite brige o zajednici. To je socijalna sigurnost naših ljudi", rekla je Vojnić.
Prema podacima koje je iznijela, u Srbiji se na posljednjem popisu stanovništva izjasnilo 39.107 Hrvata, dok je u posljednjih 11 godina zajednica izgubila gotovo trećinu pripadnika.
Prosječna dob pripadnika hrvatske zajednice je 51,2 godine, a dodatni problem predstavljaju stariji ljudi koji žive sami u manjim sredinama i udaljeni su od pomoći.
HNV je zbog toga pokrenuo izradu registra socijalnih potreba hrvatske zajednice, koji provodi Fundacija Cro-Fond.
Prema dosad prikupljenim podacima, 80 posto evidentiranih potreba odnosi se na ogrjev, hranu i liječenje, 35 posto na dogradnju i popravak kuća, a 25 posto na druge potrebe, poput izvanškolskih aktivnosti djece i školskog pribora.
Natječaj će, prema najavi, biti raspisan nakon dovršetka tehničke i administrativne pripreme, a Vojnić je rekla da bi to trebalo uslijediti u narednim danima.
Istaknula je da će prijavitelji, među ostalim, trebati dokazati angažman u hrvatskoj zajednici i pripadnost hrvatskom narodu.
"Jedna polovica svakako je pomoć potrebitima i onima koji žele pronaći na neki način posao, a drugi dio je da se mi kao zajednica osnažimo", rekla je Vojnić.
HNV i hrvatsko ministarstvo razgovarali su i o dodatnoj pomoći hrvatskim umirovljenicima koji žive u Hrvatskoj, a primaju mirovine iz mirovinskog sustava Srbije. Za njih bi se, prema najavama, osigurao poseban oblik potpore, izvan ovog natječaja.
Ružić je najavio i nastavak suradnje na drugim područjima, među kojima su radne migracije i povezivanje poljoprivrednih proizvođača iz Vojvodine s ustanovama socijalne skrbi u Hrvatskoj, koje bi od njih mogle nabavljati poljoprivredne proizvode.
Hrvatska je posljednjih godina uložila znatna sredstva u infrastrukturno i kadrovsko osnaživanje Hrvata u Srbiji, a 2026. prvi je put pružila i ekonomsku pomoć kroz program razvoja poljoprivrede i socijalni program.
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