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VREMENSKA PROGNOZA

Danas pravi dan babljeg ljeta, temperature do 25: Evo što nas čeka sutra

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Bojan Lipovšćak
|
26. ruj. 2026. 07:49
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Sime Zelic/PIXSELL

Naši krajevi nalaze se pod utjecajem visokog tlaka grebena anticiklone.

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Vrijeme nad europskim kopnom obilježavaju duboka ciklona nad Atlantikom, sa središtem sjeverno od Velike Britanije, i greben visokog tlaka anticiklone sa sjevera Afrike. Na prednjoj strani ciklone struji topli zrak prema zapadnoj i srednjoj Europi.

Naši krajevi nalaze se pod utjecajem visokog tlaka grebena anticiklone. Strujanje je sjevernog i sjeveroistočnog smjera, a nad nama se nalazi hladnija kontinentalna zračna masa. Zbog temperaturne razlike između hladne Panonske nizine i toplog Jadrana uz obalu puše jaka, mjestimice i olujna anticiklonalna bura.

Jutarnje temperature u unutrašnjosti bile su od 4 do 8 °C, a mjestimice je bilo magle. Izlaskom sunca magla će se brzo razići te će biti sunčano. Danas će biti pravi dan babljeg ljeta, sunčano uz slab razvoj dnevne naoblake i dnevne temperature od 19 do 25 °C.

Na Jadranu će prijepodne puhati jaka bura, mjestimice s olujnim udarima, a poslijepodne će oslabjeti i skrenuti na tramontanu i maestral.

Sutra, u nedjelju, nakon mjestimične jutarnje magle u unutrašnjosti bit će sunčano te za stupanj do dva toplije nego danas. Jutarnje temperature u unutrašnjosti bit će oko 8 °C, a na Jadranu oko 15 °C. Najviše dnevne temperature kretat će se od 21 do 27 °C.

Na Jadranu će puhati slab do umjeren maestral, a na jugu Dalmacije umjerena bura. Temperatura mora bit će od 21 do 25 °C.

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vremenska prognoza

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