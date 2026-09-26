Oglas

LATVIJA

Drama tijekom održavanja NATO-ove vježbe: Ozlijeđena četiri vojnika

author
N1 Info
|
26. ruj. 2026. 15:49
Dodajte N1 u omiljeni Google izvor Više
Soldiers of the 101st Airborne take part in Spring Storm 23 exercises of the NATO Enhanced Forward Presence (ePF) force in Kadrina, Estonia on 19 May, 2023
Jaap Arriens / AFP

Tijekom NATO-ove vježbe u Latviji dogodio se incident u kojem su ozlijeđena četiri talijanska vojnika.

Oglas

Tijekom vježbe bojevog gađanja u Ādažiju, vozilo s četiri talijanska vojnika pogođeno je neautomatskim vatrenim oružjem postavljenim na drugom talijanskom vojnom vozilu.

Četvero osoba, od kojih je jedna u težem stanju, odmah je dobilo prvu pomoć i prevezeno je u bolnicu u Rigi. Prema dostupnim informacijama, nitko nije u životnoj opasnosti.

Kako piše Il Sole, iz oklopnog vozila Dardo slučajno je ispaljen rafal iz mitraljeza na drugo vozilo istog tipa koje se kretalo ispred njega s otvorenim stražnjim vratima. Pretpostavlja se da su vojnici izlazili iz vozila u trenutku incidenta.

Istrage o okolnostima nesreće su u tijeku.

PROČITAJTE JOŠ

Teme
latvija nato nesreća vježba

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ