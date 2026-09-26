LATVIJA
Drama tijekom održavanja NATO-ove vježbe: Ozlijeđena četiri vojnika
Tijekom NATO-ove vježbe u Latviji dogodio se incident u kojem su ozlijeđena četiri talijanska vojnika.
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Tijekom vježbe bojevog gađanja u Ādažiju, vozilo s četiri talijanska vojnika pogođeno je neautomatskim vatrenim oružjem postavljenim na drugom talijanskom vojnom vozilu.
Četvero osoba, od kojih je jedna u težem stanju, odmah je dobilo prvu pomoć i prevezeno je u bolnicu u Rigi. Prema dostupnim informacijama, nitko nije u životnoj opasnosti.
Kako piše Il Sole, iz oklopnog vozila Dardo slučajno je ispaljen rafal iz mitraljeza na drugo vozilo istog tipa koje se kretalo ispred njega s otvorenim stražnjim vratima. Pretpostavlja se da su vojnici izlazili iz vozila u trenutku incidenta.
Istrage o okolnostima nesreće su u tijeku.
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