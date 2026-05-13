Postignut povijesni sporazum vezan uz kritične lijekove u EU-u. Važnu ulogu u pregovorima imao HDZ-ovac

„Povratak proizvodnje lijekova u Europu i rješavanje sve izraženijeg problema nestašica lijekova glavni su ciljevi ovog zakona. Europa mora biti manje ovisna o uvozu lijekova koji je u zadnjih deset godina porastao za 88 posto, dok ujedno pacijenti iz manjih država teško dolaze do inovativnih terapija. Kao hrvatskom zastupniku, cilj mi je u ovom procesu osigurati da naši ljudi uvijek u ljekarni mogu nabaviti lijek koji im je potreban i da su im na raspolaganju i najmoderniji lijekovi, kao Nijemcima ili Francuzima“, rekao je Sokol.