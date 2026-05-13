EUROSONG 2026.
Zajović o Lelekicama: Zanimljiv mi je taj njihov obrambeni nacionalizam
Grupa Lelek sinoć se s pjesmom "Andromeda" plasirala u finale Eurosonga koje se u subotu održava u Beču. U Novom danu kod našeg Hrvoja Krešića gostovala je novinarka i kritičarka Marina Zajović i komentirala nastup naših predstavnica te koje su im šanse u finalu.
Naglasila je da je prva polufinalna večer Eurosonga bila bizarna. "Nije ništa bilo što je strašno odskočilo. Obično svake godine imamo nešto što je wow. Ove godine smo imali dosta tih formulaičnih eurovizijskih nastupa. Grčka je bila u onom registru u kojem je prije bio Kaarija prije, imali smo malo etna u kojem smo mi prednjačili, imali smo i trasha i klasičnih balada. Italija nje bila možda najkonzervativnija, ali mi se čini da svi prate neke utabane puteve", rekla je.
Dodala je da sad već imamo eurovizijske žanrove, kao da svaka zemlja bira koji će žanr ove godine upasti. Hrvatska je, naglasila je, ove godine odabrala nacionalni ponosni etno, s malim modernim twistom. "To je po meni izgledalo dobro. U finalu, na kraju pjesme taj krešendo je bio i bolji nego što sam očekivala. Bolje je režirano, produkcijski jače nego je bilo kod nas i evidentno je da su se cure pripremale", poručila je.
Nastup Lelekica, kaže, bio joj je najbolji dosad. "Njihova prošlogodišnja pjesma, hrvatska verzija, bila mi je moćnija. Ali, ovaj Lelek koji smo sad vidjeli, gdje malo idu u moment gotovo iz "Gospodara prstenova" s tim štapovima i lebdenjem, jest korak naprijed. Da li je to njihovo što žele ili su sad malo više otišle u fantasy epiku, to je pitanje. Ali, mislim da to nije bio loš potez u kontekstu Eurosonga", rekla je.
Na konstataciju da je fantasy epika duboko uronjena u nacionalne motive i dosta dobro prolazi među hrvatskom publikom, Zajović je rekla: "Hrvatska generalno voli, čini mi se , tu polufabriciranu povijest u kojoj smo bili ratnici, vitezovi, mahali mačevima, imali kraljeve za koje je upitno jesu li uopće postojali. Na kraju krajeva, najpopularniji hrvatski izvođač to jako dobro koristi", istaknula je.
Navodi da su tetovaže na članicama Leleka više dio povijesti Bosne i Hercegovine nego Hrvatske. "To je zanimljivo. Zašto se fokusirati samo na naslijeđe strogo nacrtanih granica Hrvatske kakva je danas? Mi svi vučemo korijene iz ovog šireg područja, zapadnog Balkana. Zanimljiv mi je taj neki njihov obrambeni nacionalizam, rekla bih, za razliku od onog agresivnog, ratničkog, napadačkog. Ova neka ponosna borba za ognjište je nešto relativno novo što vidimo u mitologiji hrvatskog nacionalnog ponosa", naglasila je.
U našoj nacionalnoj mitologiji, kaže, prisutno je da je žena kod nas, ako nije ratnica, onda je patnica. "Za muškarca je sačuvano to da je ratnik. Imaju jedan zgodan stih koji kaže "Nisu naše majke izrodile roblje", tu se pokazuje kao taj njihov ponos i otpor agresoru", rekla je.
Poručila je su se odnosi na kladionicama dosta pomiješali i sad su neke zemlje iz prvog polufinala naglo skočile na kladionicama, primjerice Grčka koja je sad na drugom mjestu, a bila je jako nisko. "Izrael mi je zanimljiv. Žao mi je reći, ali poslali su jednu jako dobru pjesmu i mudro su odlučili da neće ići ove godine s tim nekim ratničkim, niti napadačkim ni obrambenim. Shvatili su da bi to bilo ekstremno vulgarno u situaciji kad ni trebali biti zahvalni što uopće nastupaju. Poslali su pjesmu koja bi mogla biti prikriveni favorit", naglasila je.
Na kraju, smatra da će Grčka biti jako visoko plasirana u finalu, ali dodaje da je jako teško predviđati, s obzirom na to da još ne znamo popis svih izvođača u finalu. "Hrvatska? Ja ću biti ugodno iznenađena ako završimo među prvih pet", zaključila je.
