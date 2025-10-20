Pravilo prosvjeda od 3,5% koje bi moglo prisiliti Trumpa na promjene

Tada, uoči masovnih dana prosvjeda, organizatori su spominjali taj broj kao cilj. Nakon lipanjskih prosvjeda „No Kings“, progresivna skupina Indivisible poslala je poruku pristašama u kojoj je navela da je „3,5% povijesno važan cilj – ali ne i čarobni broj“. Broj proizlazi iz istraživanja masovnih pokreta, iako je često pojednostavljen. Ipak, osnovna poruka ostaje točna: dugotrajno i masovno sudjelovanje u pokretu otpora može srušiti autoritarne režime. Evo o čemu je riječ.