Barak Bouks predavač na sveučilištu u Tel Avivu, stručnjak za komunikacije i sigurnosna pitanja bio je gost Novog dana kod Tihomira Ladišića gdje je komentirao koliko je važna noćas dogovorena prva faza mirovnog procesa za Bliski istok.
"Važna je. Kao što je već rečeno, "otmičari su ubijeni i ne znamo gdje su sve taoci" - ja se ne slažem s tim. Hamas je poput ISIL-a. Preuzeo je kontrolu nad Gazom nakon što se Izrael povukao. Riječ je o džihadskoj organizaciji koja već dvije godine onemogućava ulazak Crvenog križa i humanitarne pomoći u zemlju. Otmičari su slavili pod zemljom dok su ubijali Izraelce. To je dio njihove taktike. Oni kažu da ne znaju gdje su taoci i tako odugovlače. To je njihov adut u rukavu.
Mirovni sporazum je važan i spominje se oslobođenje svih talaca. Vidjet ćemo hoće li Hamas održati riječ, a ako ne posljedice će biti razorne. Hamas ne brine o svojim ljudima. Brine se samo za svoje pripadnike. Sukob traje već dvije godine i čini se kao da kraja nema", kaže Bouks.
Odgovorio je i na pitanje vjeruje li u ovaj mirovni sporazum.
"Trump nudi novu nadu za Gazu uz novu vladu. Nadamo se da će to funkcionirati, ali, ponavljam, Hamas uopće ne brine o vlastitim ljudima tako da uvijek postoji nekakva bojazan da će oni na neki način izigrati ovaj mirovni sporazum odnosno da će varati", govori Bouks.
Dodao je i što arapski mediji govore o ovom sporazumu.
"Sve do dva sata ujutro sam pratio izraelske medije. Oni govore o oduševljenju u zemlji... Ovo bi mogao biti novi početak, međutim Hamas ne predstavlja palestinski narod. Postoje drugi palestinski čelnici i nadam se da će političari izgraditi pravu politiku, ne politiku terora", zaključio je Bouks.
