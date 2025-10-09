"Važna je. Kao što je već rečeno, "otmičari su ubijeni i ne znamo gdje su sve taoci" - ja se ne slažem s tim. Hamas je poput ISIL-a. Preuzeo je kontrolu nad Gazom nakon što se Izrael povukao. Riječ je o džihadskoj organizaciji koja već dvije godine onemogućava ulazak Crvenog križa i humanitarne pomoći u zemlju. Otmičari su slavili pod zemljom dok su ubijali Izraelce. To je dio njihove taktike. Oni kažu da ne znaju gdje su taoci i tako odugovlače. To je njihov adut u rukavu.