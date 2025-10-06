PREGOVORI O MIRU U GAZI
Analitičar: "Hamas nema puno izbora. A ako se postigne mir, Trump zaslužuje Nobelovu nagradu"
Dvije godine nakon krvavog terorističkog upada pripadnika Hamasa u Izrael, potom i krvave osvetničke invazije Izraela na Gazu koja je rezultirala ubijanjima, rušenjima i strahovitom humanitarnom krizom, napokon započinju mirovni pregovori Izraela i Hamasa.
Pregovori koji započinju u egipatskom ljetovalištu Šarm-el-Šeik uključuju konačan prekid vatre u Gazi i dogovor o mirovnom planu u 20 točaka koji je predložio američki predsjednik Donald Trump. Prije toga Trump je praktički iznudio pristanak Hamasa na pregovore zaprijetivši da će se u suprotnom "pakao" sručiti na njih.
Nije li se na sličan način moglo obje strane dovesti za pregovarački stol i ranije te smatra li da ima razloga vjerovati u uspjeh mirovnih pregovora, pitali smo vanjskopolitičkog analitičara Denisa Avdagića.
"Vrlo sam optimističan i mislim da ovo označava kraj agonije, prije svega agonije ljudi u Gazi. A mislim da će i za Izrael biti vrlo značajno micanje Hamasa s mjesta vladara Gaze, koliko god to bilo drugačije od nekih skrivenim ili neskrivenih želja Benjamina Netanyahua kojemu je, zapravo, odgovaralo postojanje Hamasa."
"Trump pokazao da može brzo djelovati"
Radi se o momentu koji se čekao otkako je krenuo rat u Gazi prije točno dvije godine.
"Pokazuje se da Trump može vrlo brzo djelovati. Uspoređujemo li sve ono što se događalo u Gazi za vrijeme administracije Joea Bidena s ovim što se dogodilo u manje od godinu dana otkako je Trump na čelu SAD-a, vidi se da on ima mogućnost brzog djelovanja pa i brokeriranja (posredovanja) u miru", dodaje Avdagić.
Od 20 točaka Trumpovog plana oko kojih će pregovarati predstavnici Izraela i Hamasa, najzahtjevnijom se čini ona o Hamasovom polaganju oružja i amnestiji njegovih pripadnika koji se obvežu na miran suživot. Jesu li hamasovci spreman na takvo nešto?
"Da budemo posve jasni, Hamas nema previše mogućnosti izbora", kaže Avdagić pa nastavlja: "U slučaju da oni budu ti koji odbijaju mir, nosit će na duši živote stanovnika Gaze. A mislim da je tim ljudima dosta svega. Tamo nema bar jednog objekta koji nije oštećen što samo po sebi govori kakvo je stanje u Gazi i kolika je razina tragedije. Želja Palestinaca je, koliko čujem i iz prve ruke, sve to stane što prije, da prestanu ubijanja, da krene ozbiljna doprema humanitarne pomoći, a i dolazak međunarodnih snaga za koje još ne znamo tko bi ih mogao sačinjavati. Očito će to biti islamske zemlje, a koje, to tek treba vidjeti."
"Netanyahu nije bio voljan zaustaviti sukob"
Pokaže li se Hamas tvrđim orahom u pregovorima nego što se očekuje, Avdagić smatra da Trump i za to ima pripremljen plan.
"On ima dobre odnose s Katarom i lako bi se moglo dogoditi političkim vođama Hamasa, koji se nalaze u Kataru, da im tamo otkažu dobrodošlicu. A gdje bi tada mogli otići? U Afganistan?"
Na pitanje je li Trump i koliko morao 'lomiti' i Netanyahua da pristane na mirovne pregovore, Avdagić kaže kako vrlo izvjesno to bilo tako.
"Ne čini mi se da je Netanyahu bio voljan samostalno zaustaviti sukob. Više puta sam rekao da Izrael, ako mora ondje biti pobjednik, neka barem da neka rješenja. No rješenja se nisu nudila, a sam Netanyahu je podržavao ideju o preseljenju stanovnika Gaze, što je bilo jako zabrinjavajuće", ističe.
"Zaslužuje Nobela više nego Obama"
Ako mirovni pregovori uspiju, bit će to i ogroman Trumpov uspjeh u prvoj godini ovog njegovog mandata. Postignut, doduše, bombastičnim ultimatumima poput onoga danog Hamasu.
"Ispostavilo se da Trump voli šokantne izjave, ali da stvari zapravo idu očekivanim i zapravo jedinim mogućim putem, a taj je da se nađe mir. Ostaje činjenica da se za vrijeme Bidena nije uspjelo naći rješenje", kaže Avdagić.
Neki će, dodaje, možda reći da Trump sve to radi ne bi li dobio Nobelovu nagradu za mir.
"Nisam siguran da mu je to baš toliko važno. Nesporno je da on to spominje, ali spominjao je i preuzimanje Panamskog kanala, pa o tome više ne govori. Možda i cilja na Nobelovu nagradu samo kao jednu od 'medaljica' koje skuplja putem. A ako zaista uspije brokerirati mir u Gazi, onda se može reći da zaslužuje i Nobelovu nagradu. Vjerojatno više nego Barack Obama koji ju je dobio pomalo na iznenađenje svih", ustvrdio je Avdagić.
