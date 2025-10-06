Analitičar: "Hamas nema puno izbora. A ako se postigne mir, Trump zaslužuje Nobelovu nagradu"

"Da budemo posve jasni, Hamas nema previše mogućnosti izbora", kaže Avdagić pa nastavlja: "U slučaju da oni budu ti koji odbijaju mir, nosit će na duši živote stanovnika Gaze. A mislim da je tim ljudima dosta svega. Tamo nema bar jednog objekta koji nije oštećen što samo po sebi govori kakvo je stanje u Gazi i kolika je razina tragedije. Želja Palestinaca je, koliko čujem i iz prve ruke, sve to stane što prije, da prestanu ubijanja, da krene ozbiljna doprema humanitarne pomoći, a i dolazak međunarodnih snaga za koje još ne znamo tko bi ih mogao sačinjavati. Očito će to biti islamske zemlje, a koje, to tek treba vidjeti."