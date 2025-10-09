prva faza mira
VIDEO / Slavlje u Izraelu: Pogledajte trenutak kad je Trump najavio povratak talaca kućama
Suze, uzvici olakšanja i vjera u povratak svojih najmilijih obilježili su emotivan razgovor američkog predsjednika Donalda Trumpa s obiteljima talaca. Dok su članovi obitelji izražavali zahvalnost i nadu, Trump je obećao da će “svi taoci biti vraćeni – u ponedjeljak”, najavivši tako mogući preokret u jednoj od najosjetljivijih kriza na Bliskom istoku.
Samo dan nakon druge godišnjice prekograničnog napada militanata Hamasa koji je izazvao razorni izraelski napad na Gazu, neizravni razgovori u Egiptu donijeli su dogovor o početnoj fazi Trumpovog okvira od 20 točaka za uspostavljanje mira u palestinskoj enklavi.
Sporazum, ako se u potpunosti provede, približio bi dvije strane više od bilo kojeg prethodnog napora da se zaustavi rat koji se razvio u regionalni sukob, uvlačeći zemlje poput Irana, Jemena i Libanona.
"Gospodine predsjedniče, vjerujemo u vas. Znamo koliko ste učinili za nas otkako ste postali predsjednik i čak prije toga.
Vjerujemo da ćete ispuniti misiju dok se svih 48 talaca ne vrati kući“, rekao je jedan od članova obitelji, dok su se drugi zahvaljivali i uzvikivali: "Bog vas blagoslovio, gospodine predsjedniče! Bog blagoslovio Ameriku!"
"Taoci će se vratiti"
Donald Trump im je odgovorio mirnim tonom: "Samo se vi čuvajte. Taoci će se vratiti. Svi će se vratiti - u ponedjeljak."
U prostoriji je tada zavladao pljesak, suze i uzvici oduševljenja. Jedan od prisutnih rekao je kako će odmah nazvati svog oca kako bi podijelio vijest.
Telefonski razgovor je završio pozdravima i riječima podrške američkom predsjedniku, koji je još jednom ponovio da će oslobađanje talaca biti početak novog poglavlja mira na Bliskom istoku.
"Trenutak kad zagrliš majku ili oca..."
Vjeruješ li? Riječi koje si jučer rekao bile su tako dirljive, ljubavi moja. Hvala Bogu, hvala Bogu, hvala Bogu...", rekla je Einav Zangauker, vođa prosvjeda i majka taoca Matana Zangaukera
"Dakle, ako ima onih koji znaju što je dogovor, siguran sam da to pomno prate. Kao što sam rekao – moguće je. I kao što sam ranije rekao – ništa se ne događa dok se ne dogodi. Onaj trenutak kad zagrliš svoju majku, kad zagrliš svog oca, kad priđeš vojnicima koji te dočekuju s ponosom i radošću – taj trenutak još nije stigao", rekao je Omer Shem-Tov
Omere, koliko si čeznuo za ovim trenutkom, osobno?
"Wow, najviše na svijetu. Najviše na svijetu, stvarno – najviše na svijetu. Nemam riječi kojima bih to opisao", rekao je u četvrtak Shem-Tov.
Mnoga neriješena pitanja
No, sporazum koji je Trump najavio kasno navečer u srijedu, ostavio je mnoga neriješena pitanja koja bi mogla dovesti do njegovog raspada, kao što se dogodilo s prethodnim mirovnim naporima. „Vrlo sam ponosan što mogu objaviti da su Izrael i Hamas potpisali prvu fazu našeg mirovnog plana“, rekao je Trump na Truth Social.
