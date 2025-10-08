Pregovori se održavaju u Sharm el-Sheikhu, uz sudjelovanje izaslanstava Izraela i Hamasa, katarskog premijera te šefova obavještajnih službi Turske i Egipta. Cilj posrednika je da sporazum bude objavljen ovoga tjedna, a da oslobađanje izraelskih talaca počne idućeg. U Egipat su stigli i američki posebni izaslanik za Bliski istok Steve Witkoff te Trumpov savjetnik Jared Kushner, a dvojica visokih američkih dužnosnika izjavila su da je ostvaren napredak i da se nadaju dogovoru u nadolazećim danima. Jedan izraelski dužnosnik ocijenio je da postoji napredak i da zato osjeća optimizam.