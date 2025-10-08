PRVA FAZA
Primirje u Gazi bit će proglašeno do petka? Trump najavio da ide na Bliski istok!
Izraelski mediji i američki portal Axios izvijestili su da bi Izrael u iduća dva dana mogao potpisati prvu fazu sporazuma s Hamasom, što bi otvorilo put trenutačnom oslobađanju svih talaca.
Prema navodima izvora upoznatih s pregovorima, razoružanje Hamasa i demilitarizacija Gaze nisu dio ove početne faze, već će o tim pitanjima biti razgovarano kasnije. Ističe se, međutim, da će se taj proces odviti "htjeli mi to ili ne". Ako dogovor bude postignut, Izrael bi zauzvrat oslobodio zatvorenike čije puštanje traži Hamas.
"Napredak i optimizam"
Ranije tijekom dana, jedan od dužnosnika Hamasa potvrdio je da je razmijenjen popis talaca i zatvorenika predviđenih za razmjenu u slučaju dogovora. Neizravni pregovori između dviju strana započeli su u ponedjeljak, a posrednici su Katar, Egipat i Sjedinjene Države.
Axios navodi da američki, izraelski i katarski dužnosnici vjeruju da bi dogovor mogao biti postignut već ovoga tjedna. Ključna su pitanja pritom uvjeti izraelskog povlačenja iz Gaze i popis palestinskih zatvorenika koji će biti pušteni, što pregovorima daje posebnu osjetljivost.
Pregovori se održavaju u Sharm el-Sheikhu, uz sudjelovanje izaslanstava Izraela i Hamasa, katarskog premijera te šefova obavještajnih službi Turske i Egipta. Cilj posrednika je da sporazum bude objavljen ovoga tjedna, a da oslobađanje izraelskih talaca počne idućeg. U Egipat su stigli i američki posebni izaslanik za Bliski istok Steve Witkoff te Trumpov savjetnik Jared Kushner, a dvojica visokih američkih dužnosnika izjavila su da je ostvaren napredak i da se nadaju dogovoru u nadolazećim danima. Jedan izraelski dužnosnik ocijenio je da postoji napredak i da zato osjeća optimizam.
Unatoč tome, izraelske vlasti zasad odbacuju tvrdnje turskog ministra vanjskih poslova da bi prekid vatre mogao biti proglašen već večeras. Katarski posrednici vjeruju da se sporazum može postići do petka. Prva faza dogovora predviđa razmjenu talaca i zatvorenika, početno izraelsko povlačenje te privremeni prekid neprijateljstava u Gazi, dok bi pitanja razoružanja Hamasa i buduće administracije Pojasa Gaze bila na stolu kasnije.
Prema Times of Israel, planirano je da dogovor bude potpisan već sutra, nakon čega bi, prema procjenama, preostalih 20 živih talaca od ukupno 48 bilo oslobođeno, a Hamasu bi bilo dopušteno prikupiti tijela ubijenih talaca kako bi ih vratio Izraelu. Izvori tvrde da je riječ o prvoj fazi plana američkog predsjednika Donalda Trumpa za okončanje rata u Gazi.
"Pregovori idu jako dobro, imamo dobar tim. Nažalost, jako dobre pregovarače ima i druga strana. Velika je šansa da ću osobno otići tamo krajem tjedna, možda u subotu ili nedjelju", kazao je Trump, ali nije otkrio u koju točno zemlju prvo ide, no nagađa se da Egipat, gdje se i vode pregovori, prenosi CNN.
Istodobno, američki državni tajnik Marco Rubio neće sudjelovati na sastanku ministara vanjskih poslova u Parizu koji organizira Francuska, jer je Izrael zatražio od administracije u Washingtonu da ostane po strani. Smatra se da bi američko sudjelovanje moglo narušiti dogovorenu dinamiku pregovora u Egiptu.
Na pariškom sastanku očekuje se sudjelovanje predstavnika arapskih, muslimanskih i europskih zemalja. Francuska je već ranije izazvala nezadovoljstvo izraelskih vlasti kada je prošlog mjeseca predvodila inicijativu zapadnih zemalja na Općoj skupštini UN-a za priznavanje palestinske države.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare