Stroža pravila za bankovna plaćanja: Evo što to znači u praksi i što ako pogriješite

Uz brzinu transakcija, Uredba uvodi novu sigurnosnu mjeru, poznatu kao Verification of Payee (VoP), odnosno 'semafor provjeru'. Sustav automatski uspoređuje ime primatelja i njegov IBAN broj, a korisniku u stvarnom vremenu prikazuje rezultat provjere pomoću tri boje. Zelena oznaka znači da je uplata sigurna, odnosno da se ime i IBAN podudaraju. Žuta oznaka je upozorenje na manje razlike (npr. tipfeler ili zamijenjen redoslijed imena i prezimena), s tim da je uplata i dalje moguća. Kad se prikaže crvena oznaka, sustav će tražiti dodatnu provjeru jer se podaci ne poklapaju.