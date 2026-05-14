U SAD-u 41 osoba pod nadzorom zbog moguće izloženosti hantavirusu

Američki Centri za kontrolu i prevenciju bolesti (CDC) priopćili su u četvrtak da se trenutačno u Sjedinjenim Državama prati 41 osoba zbog mogućeg izlaganja hantavirusu, pri čemu bi većina njih tijekom razdoblja praćenja od 42 dana trebala ostati kod kuće i izbjegavati kontakte s drugim ljudima, javlja Reuters.
Tih 41 osoba dolazi iz tri glavne skupine, rekao je dr. David Fitter, voditelj CDC-ova odgovora na hantavirus.
„Prvo, putnici koji su nedavno vraćeni u zemlju i sada se nalaze u Nebraski i na Emoryju. Drugo, putnici koji su već napustili brod i vratili se kući prije nego što je izbijanje zaraze identificirano. I treće, osobe koje su možda bile izložene tijekom putovanja, konkretno na letovima na kojima je bila prisutna osoba sa simptomima“, rekao je Fitter novinarima tijekom konferencijskog poziva za medije.
Podsjećamo, u ponedjeljak su dužnosnici američkog Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi izjavili da je 18 putnika s luksuznog kruzera na kojem je izbio hantavirus prevezeno natrag u SAD i stavljeno u karantenu, a jedan putnik koji je bio pozitivan nalazi se u biološkoj jedinici u Nebraski.
