Više od 600 artefakata

Prije dva mjeseca opljačkan poznati europski muzej, policija tek danas objavila neobičan apel javnosti

N1 Info
11. pro. 2025. 13:00
CCTV/Policija

Više od 600 artefakata ukradeno je iz zgrade u kojoj su bili pohranjeni predmeti u vlasništvu muzeja u Bristolu.

Predmeti su otuđeni iz zbirke Britanskog Carstva i Commonwealtha Muzeja Bristol 25. rujna, potvrdila je policija okruga Avon i Somerset, javlja Sky News.

Policija je provalu opisala kao krađu „vrlo vrijednih“ artefakata te je pozvala javnost da pomogne u identificiranju osoba snimljenih nadzornim kamerama.

Nije poznato zašto je apel upućen više od dva mjeseca nakon što se provala dogodila.

Do provale je došlo između 1 i 2 sata ujutro u četvrtak, 25. rujna, kada je grupa od četvorice nepoznatih muškaraca provalila u zgradu u području Cumberland Roada u gradu.

Istražitelji navode kako se nadaju da će im četiri osobe sa snimki nadzornih kamera moći pomoći u potrazi za počiniteljima.

bristol muzej pljačka

