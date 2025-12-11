Prije dva mjeseca opljačkan poznati europski muzej, policija tek danas objavila neobičan apel javnosti

Više od 600 artefakata ukradeno je iz zgrade u kojoj su bili pohranjeni predmeti u vlasništvu muzeja u Bristolu.
Predmeti su otuđeni iz zbirke Britanskog Carstva i Commonwealtha Muzeja Bristol 25. rujna, potvrdila je policija okruga Avon i Somerset, javlja Sky News.
Policija je provalu opisala kao krađu „vrlo vrijednih“ artefakata te je pozvala javnost da pomogne u identificiranju osoba snimljenih nadzornim kamerama.
Nije poznato zašto je apel upućen više od dva mjeseca nakon što se provala dogodila.
Do provale je došlo između 1 i 2 sata ujutro u četvrtak, 25. rujna, kada je grupa od četvorice nepoznatih muškaraca provalila u zgradu u području Cumberland Roada u gradu.
Istražitelji navode kako se nadaju da će im četiri osobe sa snimki nadzornih kamera moći pomoći u potrazi za počiniteljima.
