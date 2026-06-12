UPUCAN
Prije prve utakmice u Meksiku ubijen novinar
Meksiko se smatra jednom od najopasnijih i najsmrtonosnijih zemalja za novinare, prema organizaciji Reporteri bez granica.
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Novinar je ubijen u meksičkoj saveznoj državi Veracruz svega nekoliko sati prije nego što je zemlja ugostila utakmicu otvaranja Svjetskog prvenstva 2026.
Luis Ángel López Valdez, novinar crne kronike portala Vanguardia de Veracruz, smrtno je upucan u gradu Poza Rica na sjeveru savezne države, objavio je taj medij.
Prema izvješću, vozilo u kojem se nalazio presrele su naoružane osobe u ranim jutarnjim satima.
Vjeruje se da je novinar prije smrti primao prijetnje.
Opservatorij za slobodu izražavanja i nasilje nad novinarima Sveučilišta u Guadalajari objavio je priopćenje u kojem osuđuje ubojstvo i poziva na temeljitu istragu.
Navodi se da taj incident predstavlja "ozbiljan napad na slobodu izražavanja".
"Nasilje nad novinarima ne ušutkava samo pojedinačne glasove, nego i slabi demokraciju te krši kolektivno pravo na informiranje", dodaje se u priopćenju.
#Mexique : alors que le pays donne le coup d’envoi de la #CoupeDuMonde du monde 2026, le journaliste Luis Ángel López Valdez du média Vanguardia de Veracruz a été tué ce jour. Il est le 2ᵉ journaliste tué à Poza Rica en moins de 6 mois. RSF exige une enquête immédiate et un… pic.twitter.com/IKj73WiVAg— RSF (@RSF_inter) June 11, 2026
Novinar crne kronike Carlos Castro također je ubijen u Veracruzu u siječnju.
UNESCO je tada u priopćenju naveo da je Castro, koji je radio za Código Norte Veracruz, prethodno bio pod zaštitom lokalnih vlasti, no ta je zaštita navodno bila ukinuta u vrijeme njegove smrti jer je određeno razdoblje živio izvan savezne države.
Od 2000. ubijeno više od 150 novinara
Prema organizaciji Reporteri bez granica (RSF), nevladinoj organizaciji sa sjedištem u Parizu koja se bavi zaštitom slobodnog pristupa informacijama, Meksiko se smatra jednom od najopasnijih i najsmrtonosnijih zemalja za novinare.
RSF na svojim internetskim stranicama navodi da je od 2000. u toj zemlji ubijeno više od 150 novinara, dok ih je 28 nestalo.
Novinari u Meksiku, osobito oni koji izvještavaju o osjetljivim temama poput kriminala ili politike, često se suočavaju s prijetnjama i upozorenjima te djeluju u okruženju obilježenom suradnjom organiziranih kriminalnih skupina i lokalnih vlasti, ističe RSF.
Najnovije ubojstvo dogodilo se u trenutku pojačanih sigurnosnih mjera diljem Meksika zbog početka Svjetskog prvenstva 2026.
Meksiko će biti domaćin utakmica u Guadalajari, Ciudad de Méxicu i Monterreyu, a reprezentacija će sve tri utakmice grupne faze odigrati na domaćem terenu.
Meksiko je turnir otvorio pobjedom 2:0 protiv Južnoafričke Republike na stadionu Azteca u glavnom gradu u četvrtak.
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