Možemo i SDP stali uz Šimunića: Mi smo spremni. Plenković to zna i zato je u strahu

Zato nema gotovo nikakve sumnje da je progon Viktora Šimunića politički motiviran. Teško je oteti se dojmu da je na Šimunića USKOK poslan da ga se ušutka, da pomogne da se na čelo HOO-a postavi Plenkovićev predsjednički kandidat Dragan Primorac, kako bi nakon preuzimanja saveza prikrio tragove korupcije u sportu.